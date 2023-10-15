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الرياضة

ثانية مراحل «باها أبوظبي» 17 ديسمبر

ثانية مراحل «باها أبوظبي» 17 ديسمبر
16 أكتوبر 2023 01:34

أبوظبي (الاتحاد) 

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ينظم مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية المرحلة الثانية من «تحدي باها أبوظبي» في السابع عشر من ديسمبر المقبل.  ويقام التحدي الذي يحظى بجماهيرية واسعة، على 4 مراحل، اتفق المنظمون على أن تكون الأولى والثانية منها قبل نهاية العام الجاري، والثالثة والرابعة أوائل عام 2024 قبل الموعد المرتقب لرالي أبوظبي الصحراوي.. وكانت تلال سويحان بمنطقة العين قد استضافت مؤخراً المرحلة الأول من التحدي تحت مظلة «أبوظبي 360»، المبادرة التي تشجع المجتمع على جعل الرياضة نمطاً للحياة اليومية.  ويهدف المجلس من خلال تنظيم التحدي إلى إتاحة الفرصة لمحبي وعشاق رياضة المحركات والسرعة لإرضاء شغفهم ضمن أجواء آمنة، وباتباع أعلى معايير السلامة.

مجلس أبوظبي الرياضي
منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية
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