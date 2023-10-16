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الرياضة

«أبيض الشاطئية» وصيف «إسبانيا الدولية»

«أبيض الشاطئية» وصيف «إسبانيا الدولية»
16 أكتوبر 2023 07:55

 
مدريد (الاتحاد)

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فاز منتخب كرة القدم الشاطئية على المكسيك 5-4، ضمن الجولة الثالثة والختامية لبطولة إسبانيا الدولية، ليحتل المركز الثاني، فيما حصد البرازيل اللقب، بتغلبه على إسبانيا 7-6، ضمن ذات الجولة، سجل الأهداف الخمسة محمد الجسمي، وحميد جمال «حارسا المرمى»، ووليد محمدي، وأحمد بشر، ووليد بشر.
وجمع «أبيض الشاطئية» 4 نقاط خلال البطولة، حيث فاز في مباراة الجولة الأولى على إسبانيا بركلات الترجيح، فيما خسر مباراة الجولة الثانية أمام البرازيل، وفاز في الجولة الثالثة على المكسيك، بينما حصل البرازيل على 9 نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية.
وحلّ المنتخب الإسباني في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، من فوزه في الجولة الثانية على المكسيك 7-3، وجاء المكسيك في المركز الرابع من دون نقاط، بعد خسارته لمبارياته الثلاث.
ويواصل منتخبنا تدريباته في معسكر إسبانيا، والمقرر ختامه 19 أكتوبر الجاري.

الإمارات
الكرة الشاطئية
إسبانيا
البرازيل
المكسيك
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