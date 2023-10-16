25 % من «اليونايتد» بـ 1.5 مليار دولار

مانشستر (رويترز)



يدفع الملياردير البريطاني جيم راتكليف مؤسس شركة إنيوس للكيماويات ما يزيد عن 1.5 مليار دولار، مقابل حصة 25 في المئة في مانشستر يونايتد الإنجليزي، إذا تم قبول عرضه من قبل عائلة جليزر المالكة للنادي.

وأشارت مصادر إن شروط عرض راتكليف، التي تم نشرها للمرة الأولى، تؤدي إلى تقييم مانشستر يونايتد، بما يقرب من 6.5 مليار دولار، بعيداً عن صافي ديونه التي تزيد عن 600 مليون دولار.

وهذا العرض أعلى قليلاً من العرض المنافس الذي قدمه الشيخ القطري جاسم بن حمد آل ثاني، مقابل شراء 100 في المئة من أسهم النادي، وتقدر قيمة مانشستر يونايتد حالياً في البورصة بنحو 3.3 مليار دولار.

وأبلغ الشيخ جاسم عائلة جليزر في الأيام القليلة الماضية، أنه لن يرفع عرضه أكثر من ذلك. وتابع المصدر أن عائلة جليزر لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع راتكليف، وقد تستمر المفاوضات حتى نهاية الشهر الحالي على الأقل.

واشترت عائلة جليزر، التي كونت ثروتها من العقارات وتجارة التجزئة والرعاية الصحية، وتملك أيضاً فريق تامبا باي بوكانيرز الأميركي، الفريق مقابل 790 مليون جنيه إسترليني «960 مليون دولار« في عام 2005.

ويسيطر أحفاد مالكولم جليزر الستة، الذي توفي في عام 2014، معاً على 96 في المئة من الأسهم التي تتيح لحامليها التصويت، فيما يخص شؤون مانشستر يونايتد.

وقال المصدر إن هيكل الصفقة الذي اقترحه راتكليف يسمح لأفراد عائلة جليزر، فضلاً عن المساهمين الآخرين، بسحب جزء من أموالهم.

وقال المصدر إن راتكليف عرض أن يكون مسؤولاً عن ضم وإدارة المواهب في مانشستر يونايتد، في حالة قبول عرضه، وانتقد بعض مشجعي النادي عائلة جليزر على مدار سنوات، بسبب تعاملهم مع هذا الجانب المحوري من إدارة أعمال مانشستر يونايتد.

وطلب المصدر عدم الكشف عن هويته، لأن الأمر يعد سرياً، ولم يرد مانشستر يونايتد وراتكليف على الفور على طلب للتعليق.

وأسس راتكليف شركة إنيوس في عام 1998، وهو رئيس مجلس إدارة المجموعة المتخصصة في الكيماويات ومديرها التنفيذي، ويملك حصة الثلثين.

والملياردير البريطاني ليس غريباً على عالم الرياضة، وتملك شركة إنيوس نادي نيس المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، وفريق لوزان المنافس في الدوري السويسري الممتاز، كما يعمل مع النادي الشريك رسينج أبيدجان من كوت ديفوار، ويقف راتكليف خلف فريق جريناديرز، أحد أنجح فرق الدراجات في العالم.

وكانت التوقعات تقييم الصادرة عن عائلة جليزر قوية بناء على الصفقات الأخرى المبرمة على مستوى العالم.

وفي العام الماضي، تمت عملية الاستحواذ على تشيلسي، مقابل 3.1 مليار دولار، من قبل مجموعة استثمارية بقيادة تود بولي وكليرليك كابيتال، قيمت النادي بما يوازي 5.7 أضعاف إيرادات السنة المالية الأخيرة.

ويعادل التقييم الذي اقترحه راتكليف أكثر من 11 ضعفاً من إيرادات مانشستر يونايتد على مدار 12 شهراً الماضية، وفقاً لبيانات بورصة لندن.