«الإمارات للدراجات» بطل المرحلة السابعة في «طواف تركيا»

إسطنبول (وام)



فاز جاي فاين دراج «فريق الإمارات» بالمرحلة السابعة من طواف تركيا، بزمن 3.36.51 ساعة.

وتقدم فاين على المجموعة الرئيسية بـ 7 ثوانٍ في نهاية السباق، كما حصل على أقصى عدد من النقاط في صعود «الطرق الجبلية»، ما ساعده على الفوز بالتصنيف.

وقال فاين: بذلنا قصارى جهدنا في هذه المرحلة، وكنا نأمل في أن يؤدي الطريق الصاعد لتأخر الكثير من الدراجين الداعمين، بحيث لا يتمكن أحد من المنافسة على المقدمة داخل المدينة، وتحدث معي المدير الرياضي عبر اللاسلكي وقال لي «لديك 50 ثانية للوصول إلى خط النهاية على بعد 8 كم».

وأوضح أنه بعد تعرضه لحادث أثناء «سباقات فويلتا»، أصبح هذا السباق فرصة نهاية الموسم بالنسبة له، وحرص على التدريب الجيد بعد التعافي من الحادث، وهذا الفوز يمثل جائزة له بعد إظهار المستوى الفني اللائق، والمساهمة مع الفريق في حصد هذه النتيجة.