شرطة أبوظبي تدعو الجمهور إلى الحضور المبكر لاستاد هزاع بن زايد والتشجيع بروح رياضية

أكملت القيادة العامة لشرطة أبوظبي متمثلة بمديرية شرطة منطقة العين استعداداتها لتأمين سلامة الجمهور واللاعبين لمباراة منتخب مصر ومنتخب الجزائر مؤكدة جاهزية الفرق الأمنية والشرطية المكلفة بتأمين فعاليات المباراة الودية.

وحثت شرطة أبوظبي الجماهير على الحضور المبكر لتفادي الازدحام وضرورة الالتزام بالإجراءات المنظمة لدخول الجماهير إلى استاد هزاع بن زايد و التشجيع الحضاري والبعد عن التعصب الرياضي والتعاون مع عناصر الشرطة والتقيد التام بقواعد ونظم السير والمرور.