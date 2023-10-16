«ليما» أبرز مكاسب «الفرسان» أمام تركمانستان



مراد المصري (دبي)



انتزع شباب الأهلي الفوز على تركمانستان 4-1، في المباراة الودية التي أقيمت، على استاد راشد بدبي، ضمن تحضيرات «الفرسان» لاستئناف منافسات الموسم، بداية مع لقاء الوصل يوم الجمعة المقبل، في ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، فيما يعسكر تركمانستان في دبي، تحضيراً لخوض التصفيات المؤهلة إلى «مونديال 2026».

وسجل أهداف شباب الأهلي، مؤنس دبور ولوكا وماتيوس ليما «هدفين»، وارتدى ليما «القميص 19» المماثل لسنه «19 عاماً»، ويعتبر من أهم مكاسب الفريق في الوقت الحالي، خصوصاً بعد بدايته الإيجابية في دوري تحت 21 عاماً، وسجل خلاله 5 أهداف، في 4 مباريات، ليتساوى في صدارة هدافي المسابقة إلى الآن، ويجعله من الخيارات المطروحة أمام المدرب الصربي ماركو نيكوليتش، خلال الفترة المقبلة.

وتعاقد شباب الأهلي مع ليما في أغسطس الماضي، وقيده في فئة «اللاعب المقيم»، وهو المعروف باسم «ماتيوساو»، ويعتبر من المواهب المتميزة في قطاع الشباب في البرازيل، حيث انضم إلى «الفرسان» قادماً من فلامنجو، بعد منافسة مع أندية أوروبية، أبرزها كلوب بروج البلجيكي.

وبدأ «ماتيوساو» مسيرته انطلاقاً من بلدة تريس مارياس التي لا يتجاوز عدد سكانها 30 ألف نسمة، وانطلق تدريجياً في أكاديمية أميركا مينيرو، وضمه فلامنجو عام 2019، وقام بتوقيع أول عقد احترافي له عام 2020، وسبق أن لعب «ماتيوساو» 5 مباريات في منتخب البرازيل تحت 16 عاماً أيضاً.

وشهدت المباراة الودية لشباب الأهلي، إشراك أكبر عدد من اللاعبين، وظهر في التشكيلة الأساسية، حسن حمزة، أحمد جميل، بوجدان، محمد مرزوق، رينان، عبدالله النقبي، لوكا، حارب عبدالله، يوري سيزار، كارتابيا ومؤنس دبور، ودفع المدرب في الشوط الثاني بكل من جمال إسماعيل، يوسف جابر، سالمين خميس، طارق أحمد، بالا، ليما وسعيد سليمان.