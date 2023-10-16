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الرياضة

أوسيمين وإيهياناتشو يتركان «النسور»

أوسيمين وإيهياناتشو يتركان «النسور»
16 أكتوبر 2023 11:44

 
أبوجا (أ ف ب)

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أعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم، أن مهاجميه فيكتور أوسيمين وكيليتشي إيهياناتشو، تركا معسكر المنتخب في البرتغال، قبل خوض مباراة ودية مع موزامبيق.
وعاد أوسيمين إلى إيطاليا بعد تعرّضه لإصابة عضلية بالفخذ، خلال المباراة الودية ضد السعودية.
ولم يشرح البيان مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها هداف نابولي الإيطالي، رغم خضوعه لصورة مقطعية بالرنين المغناطيسي.
وغادر ابن الرابعة والعشرين الملعب دون مساعدة في الدقيقة 55 من المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2.
وسجّل أوسيمين ستة أهداف هذا الموسم في الدوري الذي يحمل نابولي لقبه، في موسم رائع أحرز خلاله النيجيري لقب هداف «سيري أ».
في المقابل، قال الاتحاد النيجيري إن إيهياناتشو «27 عاماً»، لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، غادر معسكر المنتخب «لأسباب شخصية»، وسجّل هدفاً بعد دخوله بديلاً ضد السعودية.
وقال مدرّب «النسور الممتازة» البرتغالي جوزيه بيسيرو: «نفتقد كيليتشي وفيكتور، لكننا نملك لاعبين جيدين آخرين تفخر بهم نيجيريا».
ويأمل مهاجما نيس الفرنسي تيريم موفي وريال سوسيداد الإسباني عمر صادق في حجز مكان أساسي ضد موزامبيق «الاثنين»، بعد نزولهما من دكة البدلاء ضد السعودية.
وتستعد نيجيريا لكأس أمم أفريقيا مطلع 2024 في كوت ديفوار، حيث تلعب في مجموعة أولى تضم كوت ديفوار، غينيا الاستوائية وموزامبيق.

نيجيريا
البرتغال
فيكتور أوسيمين
موزامبيق
السعودية
نابولي
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