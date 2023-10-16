عبد العزيز النعيمي بطل «المخضرمين» في «ماراثون الدراجات المائية»

أبوظبي (الاتحاد)



اختتمت الجولة الأولى، من ماراثون الإمارات للدراجات المائية، والتي أقيمت على «كاسر الأمواج» في العاصمة أبوظبي بنتائج متميزة، وحضور كبير عبر فئات البطولة الثلاث، عبر الحدث الذي أقيم برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وحقق الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي المركز الأول في «فئة المخضرمين»، وتبعه محمد سعيد الهاملي، وعبد الله سعيد الحتاوي، وأحرز راشد الطاير المركز الأول في فئة «واقف محترفين»، وتبعه خالد محمد الزرعوني، وجمال الجناحي، وفي فئة «جالس محترفين»، تمكن سلمان العوضي من إحراز المركز الأول، وتبعه مانع حبيب المرزوقي وخليفة محمد بالسلاح.

وجاءت تفاصيل الماراثون، بانطلاق الفئات الثلاث معاً، حيث تم تخصيص ساعة لفئتي «المخضرمين» و«واقف محترفين» وساعة ونصف الساعة لفئة «جالس محترفين»، وأقيم السباق في المسار الداخلي على امتداد كورنيش أبوظبي، حيث أنهى المتسابقون في فئة الجالس 19 دورة كاملة، في حين سجلت فئة واقف محترفين17 دورة والمخضرمين 12 دورة، وسجل المنافسون من خلال الماراثون مستويات عالية، ولياقة في مختلف مراحل السباق.

وتوج الفائزين في الختام، سالم الرميثي مدير عام النادي، وماجد عتيق المهيري مدير إدارة الرياضات البحرية، وناصر الظاهري رئيس قسم السباقات الحديثة.

من جهته، وجه ناصر الظاهري التهنئة للفائزين في السباق في مختلف الفئات، مشيداً بالمستوى المهاري العالي الذي تم تقديمه في المنافسة، وقال: جاءت المنافسة لتكشف لنا عن تجهيز وحضور كافة المشاركين في الماراثون، واستعدادهم من أجل تقديم فاصل مهم من التحمل، طوال مراحل الماراثون.

وأضاف: يختلف الماراثون عن غيره السباقات العادية للدراجات المائية في المدة الزمنية، حيث إن السباق العادي لا يزيد على 25 دقيقة، بينما تتجاوز مدة قيادة الدراجة الساعة في الماراثون، ولذلك يكون المتسابق مطالباً ببذل الجهد الكبير والعالي في الماراثون، وبالتالي زيادة القدرة والتحمل لديه بشكل أفضل.

وأكد ناصر الظاهري، أن الماراثون تجربة إعداد مهمة أيضاً للمتسابقين قبل المشاركة المقبلة في الماراثون العالمي، والذي يقام في إندونيسيا، وقال: هناك مجموعة من المتسابقين يتوجهون لاحقاً للمشاركة في ماراثون إندونيسيا، والذي يقام للمرة الأولى، وبالتالي كان ماراثون الإمارات فرصة مهمة للتحضير والإعداد لهذه المجموعة، والتي نتمنى لها التوفيق في تمثيل الإمارات لاحقاً في البطولة.

ووجه ناصر الظاهري الشكر لكل شركاء النادي في تنظيم الفعالية، والتي أقيمت في صورة متكاملة على كورنيش العاصمة، مؤكداً أن أجندة النادي متواصلة في الأسابيع القادمة مع العديد من الفعاليات والأنشطة البحرية التراثية والحديثة.





