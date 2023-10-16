«ميلاد جديد» لصاحب «الرئات الثلاث»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يبدو أن النجم الدولي الفرنسي نجولو كانتي استعاد عافيته تماماً، منذ انتقاله الصيف الماضي إلى اتحاد جدة السعودي، حيث يتألق مع الفريق، إلى جانب مواطنه كريم بنزيمة، بعد فترة طويلة من الإصابات المتكررة، والمتاعب العضلية والبدنية، مع فريقه الإنجليزي السابق تشيلسي.

وبعد 18 شهراً هي الأسوأ في مسيرته مع «البلوز»، حيث لم يتوقف ذهابه وعودته مراراً وتكراراً إلى عيادة النادي، تماثل كانتي للشفاء تماماً، منذ وصوله إلى فريقه الجديد.

وذكرت مصادر صحفية فرنسية، أن كانتي بدأ 11 مباراة متتالية مع اتحاد جدة، بما مجمله 946 دقيقة، بينما لم يلعب مع «البلوز»، إلا 9 مباريات فقط «685 دقيقة» فقط على امتداد الـ 18 شهراً.

وأضافت المصادر نفسها أن كانتي أصبح أفضل كثيراً، مع فريقه الجديد، خلال الأشهر القليلة الماضية في الدوري السعودي، ما ينبئ بـ «ميلاد حقيقي» جديد لهذا النجم الفرنسي الذي يُوصف دائماً بأنه «ذو 3 رئات» من فرط ما يقدمه من جهد كبير في المباريات، سواء مع ناديه، أو منتخب بلاده.

وتابعت المصادر نفسها أنه رغم عدم انضمام كانتي لمنتخب بلاده، خلال مباريات «الأجندة الدولية» هذا الشهر، إلا أنه أصبح جاهزاً للعودة في أي وقت، إلى المنتخب الذي كان أحد أهم عناصر وسط الملعب فيه، ولا يمانع ديدييه ديشامب المدير الفني لـ «الديوك» عودة كانتي، بل صرح في مؤتمراته الصحفية الأخيرة، بأنه من الممكن ضم كانتي في أي وقت، وأنه مازال في حسابات المنتخب.

بدأ نجولو كانتي، المولود في 29 مارس1991 «32 عاماً»، مسيرته الاحترافية في بولون موسم 2012-2013، ومنه إلى كاين حتى 2015، وشد بعدها الرحال إلى إنجلترا، حيث لعب لفريق ليستر سيتي 2015-2016، وفاز معه بالدوري الإنجليزي، وفي الموسم التالي مباشرة انتقل إلى تشيلسي، وحصل معه أيضاً على بطولة الدوري 2016- 2023.

وانضم كانتي إلى منتخب فرنسا عام 2016، ولعب 53 مباراة دولية وسجل هدفين.

وأسهم بقوة في فوز منتخب بلاده بكأس العالم 2018 بروسيا، ومن أهم إنجازات كانتي أيضاً حصوله على دوري أبطال أوروبا «الشامبيونزليج» 2020-2021، والدوري الأوروبي «يوروبا ليج» 2018-2019، والسوبر الأوروبي 2021، وكأس العالم للأندية 2021- 2022.