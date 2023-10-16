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الرياضة

«ألعاب القوى» يستعرض آليات التعاون مع إيطاليا

«ألعاب القوى» يستعرض آليات التعاون مع إيطاليا
16 أكتوبر 2023 13:00

 
دبي (وام)

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استعرض اللواء الدكتور محمد المر، رئيس اتحاد ألعاب القوى، مع نظيره الإيطالي ستيفانو ماي، تطوير آليات التعاون الدولي، وتبادل الخبرات والتجارب، حول أفضل الوسائل لتطوير منظومة اللعبة، فنياً وإدارياً.
وأكد المر، خلال اللقاء الذي عقد في دبي أهمية الانفتاح على التجارب العالمية، والاستفادة من التطور الذي حققته إيطاليا في مجال ألعاب القوى، بما يتماشى مع التوجهات المستقبلية، لصناعة أبطال يمتلكون القدرة على المنافسة عالمياً.
وأضاف: «نحرص على مواكبة كل المتطلبات التي تقودنا لواقع أفضل في ألعاب القوى، وتبادل وجهات النظر حول الوسائل التي تمكننا من تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الداعمة لمنتخباتنا».
وتوجه المر بالشكر إلى رئيس الاتحاد الإيطالي، على ترحيبه بالتعاون، وتمهيد الطريق لخدمة الأهداف المشتركة، وتنفيذ البرامج والخطط والمبادرات التطويرية المستدامة في جميع المجالات.
وأثنى ستيفانو ماي على جهود اتحاد ألعاب القوى في العمل على تطوير البرامج التي تحقق أفضل معدلات التنافسية في هذه الرياضة، كما أكد إمكانية التعاون في شتى المجالات.
وقال: «كانت زيارة جيدة، تحدثت لفترة طويلة مع معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومع عدد من المسؤولين في الإمارات، مع التركيز على إمكانات التطوير والتعاون بين تجربتينا، وأتمنى أن تتاح لنا الفرصة للتعاون».

الإمارات
إيطاليا
اتحاد ألعاب القوى
محمد المر
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