ماركيز: يامال على خطى رونالدينيو وميسي



أنور إبراهيم (القاهرة)



أبدى المكسيكي المخضرم رافائيل ماركيز لاعب برشلونة السابق، والذي يتولى حالياً قيادة «برشلونة ب»، فريق الرديف في أكاديمية «لاماسيا» الكتالونية، إعجابه الشديد بالإسباني الشاب لامين يامال «16عاماً»، وتنبأ له بمستقبل رائع مع الفريق الأول الذي صعد إليه في بداية 2023.

وقال ماركيز في حديث لصحيفة «سبورت» الكتالونية، إن سعادة وفرحة الجماهير بهذا النجم الصاعد بسرعة الصاروخ لها ما يبررها، وهي مستحقة تماماً، لأنه استطاع خلال فترة قصيرة أن يثير الإعجاب، ويحظى بوصلات الإطراء والمديح، ليس من جانب الجماهير فقط، وإنما أيضاً من إدارة النادي، والجهاز الفني وزملائه اللاعبين.

وأصبح يامال الذي ينحدر من أصول مغربية، ركيزة أساسية في تشكيلة برشلونة، وأيضاً المنتخب الإسباني، وإن كانت الإصابة حرمته مؤخراً من مشاركة منتخب «الروخا» في مباريات «الأجندة الدولية» هذا الشهر.

ويتوقع ماركيز أن يكون يامال أحد العلامات البارزة، في الكرة الإسبانية، خلال سنوات قليلة، وتحلى المدرب المكسيكي بالجرأة الشديدة، عندما قارن بينه وبين «الأسطورتين» البرازيلي رونالدينيو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال: يامال من نوعية اللاعبين الذين يملكون موهبة فطرية، ولديهم القدرة على الإبداع والتألق في أي مرحلة عمرية، وصنع الفارق.

وأضاف: ربما يكون يامال هو النجم القادم، بعد العملاقين الكبيرين اللذين حصلا على الكرة الذهبية، وبحكم إنني دربته في فريق «برشلونة ب»، أستطيع أن أقول إنه يملك كل المقومات التي تؤهله للفوز ذات يوم بالكرة الذهبية، ولكن علينا أن نهتم به، ونحافظ على تطور أدائه، وصقل موهبته، لأنه ما زال صبياً صغيراً.

وكان لامين يامال أصيب في مباراة برشلونة وغرناطة، ضمن الجولة التاسعة لـ «الليجا»، والتي انتهت بتعادل الفريقين 2-2، وتم تشخيصها على إنها إجهاد في العضلة، ورغم ذلك انضم إلى معسكر المنتخب من أجل الخضوع لفحص جديد من جانب الجهاز الطبي، وسرعان ما تم استبعاده، بعد أن ثبتت إصابته، ومن المحتمل أن يعود للملاعب في بداية نوفمبر المقبل، وإن كان الجهاز الطبي لبرشلونة يبذل محاولات مكثفة من أجل لحاقه بـ «كلاسيكو الأرض» أمام ريال مدريد 28 أكتوبر الجاري.