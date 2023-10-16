رودريجو: هذا المكان لا أحبه!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يبدو واضحاً لمتابعي وعشاق ريال مدريد الإسباني، أن البرازيلي رودريجو مهاجم الفريق، تراجع مستواه بصورة لافتة، وعانى من صعوبات كبيرة في مركز رأس الحربة الذي اضطر أن يلعبه أحياناً، في إطار طريقة 4-4-2 التي انتهجها الإيطالي كارلو أنشيلوتي من بداية الموسم، بدلاً من طريقة 4-3-3 التي كان يلعب بها بصورة دائمة في الموسم الماضي، وتألق بسببها نجم «السامبا» في مركز «الجناح الأيمن».

غير أن لجوء أنشيلوتي إلى طريقة 4-4-2 هذا الموسم، لعدم وجود «رأس حربة» صريح من «الطراز الأول»، دفعه إلى استخدام رودريجو، في أحيان كثيرة «رأس حربة»، وإن كان يُشرك أحياناً خوسيلو في هذا المركز الذي يفتقد «الريال» وجود نجم كبير فيه، منذ رحيل الفرنسي كريم بنزيمة إلى الدوري السعودي.

وكشفت صحيفة ريليفو النقاب عن أن رودريجو اعترف خلال فترة مباريات «الأجندة الدولية» مع منتخب بلاده، بعدم ارتياحه للعب مهاجماً صريحاً، وإن كان صرح أيضاً قائلاً: قلت بوضوح إنني أملك القدرة على اللعب على «الأجنحة» أو في «القلب»، ولكن قلت أيضاً إنني لا أحب اللعب رأس حربة «رقم 9»، سواء في النادي أو مع المنتخب، صحيح إنني قمت بهذا الدور مرات عديدة، ولكنني لا أحبه كثيراً.

وقالت الصحيفة إن الوضع الذي يعيشه رودريجو يفسر إلى حد كبير الأداء السيئ الذي يقدمه منذ بداية الموسم، رغم نجاح الفريق حتى الآن وتصدره قمة الدوري الإسباني «الليجا»، وفوزه في أول جولتين بدور المجموعات لدوري الأبطال.

وأضحت الصحيفة أنه ليس هناك نية عند أنشيلوتي لتغيير طريقته، بعد هذا «الاعتراف» من جانب رودريجو.

بدأ رودريجو، المولود في 9 يناير2001 «22 عاماً»، في سانتوس فريق النجم البرازيلي الأشهر بيليه، واستمر معه من 2017 إلى 2019، وانضم للريال في يونيو من نفس العام، بعد أن أكمل 18 سنة، بموجب عقد إلى 2025.

ومع «البلانكوس» بدأ في فريق «لوكاستيا»، وتم تصعيده سريعاً إلى الفريق الأول في نفس العام 2019، ولعب رودريجو لمنتخبات الشباب تحت 17و20 و23 سنة، وتم تصعيده إلى الفريق الأول عام 2019.

وحصل رودريجو مع «الريال» على بطولة «الليجا» مرتين 2019-2020 و2021-2022، ودوري الأبطال 2021-2022، وكأس ملك إسبانيا 2022-2023، والسوبر الأوروبي 2022، وكأس العال للأندية 2022.