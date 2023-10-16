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الرياضة

«ربع نهائي» مرتقب في تصفيات «الكأس الأغلى»

«ربع نهائي» مرتقب في تصفيات «الكأس الأغلى»
16 أكتوبر 2023 13:00


معتصم عبدالله (دبي)


اكتملت ملامح مباريات ربع نهائي تصفيات البطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة» لموسم 2023- 2024، والذي يشهد مباريات مرتقبة تجمع دبا الحصن وسيتي، العربي وجلف أف سي، دبا والعروبة، الجزيرة الحمراء والذيد.
واختتم مساء الأحد دور الستة عشر بإقامة 8 مباريات، حسمت خلالها 5 أندية تأهلها بصورة مباشرة إلى دور الثمانية، بفوز دبا على مضيفه الفجيرة 1-0، والجزيرة الحمراء على حساب مسافي 2-1، والذيد أمام مضيفه مصفوت 3-1، ودبا الحصن بفوزه على ضيفه الرمس 3-0، والعربي على حساب التعاون بنتيجة 3-0 أيضاً.
في المقابل، امتدت مباراتي الظفرة والعروبة 2-3، والحمرية وجلف أف سي 1-2، إلى الأشواط الإضافية، حيث حسم في الأولى العروبة تأهله على حساب مضيفه الظفرة، فيما تغلب في الثانية جلف أف سي على الحمرية بهدفين مقابل هدف.
وحُسمت مباراة واحدة في الدور ذاته بركلات الترجيح، وجمعت يونايتد بضيفه سيتي، وانتهت المباراة في الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2، بعدما سجل إيمادي في الدقيقة 71، وأحمد مال الله 82 هدفي يونايتد، مقابل هدفين لسيتي سجلهما محمد علي في الدقيقة 17، وماركوس مينديز في الدقيقة 90، قبل أن يحسم سيتي تأهله بفضل التفوق في ركلات الترجيح 4-3.
وتقام مباريات الدور ربع النهائي المقررة في نوفمبر المقبل، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة وحتى نصف النهائي، على أن يتأهل الفريقان الفائزان في مباراتي «مربع الذهب» للمشاركة في دور الستة عشر، بجانب 14 نادياً في «دوري المحترفين».
وعاد نظام «التصفيات التمهيدية» لأندية الأولى في البطولة الأغلى إلى الواجهة في الموسم الحالي 2023- 2024، بعدما شهد الموسم الماضي مشاركة أندية الأولى، بداية من الدور الأول «دور الـ 32»، في مواجهات مباشرة، وفق القرعة المفتوحة مع أندية المحترفين، للمرة الأولى منذ موسم 2010- 2011، والذي شهد المشاركة الأخيرة بالنظام ذاته، قبل أن تلعب «أندية الهواة» في المواسم التالية «تصفيات تمهيدية منفصلة»، أو من خلال «كأس الاتحاد» للتأهل إلى دور الستة عشر لكأس رئيس الدولة.

نتائج دور الـ 16

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الفجيرة - دبا 0-1
مسافي - الجزيرة الحمراء 1-2
مصفوت - الذيد 1- 3
الظفرة - العروبة 2- 3 «بعد التمديد»
دبا الحصن - الرمس 3- 0
العربي – التعاون، 3- 0
يونايتد – سيتي، 2-2 «3- 4 بالترجيح»
الحمرية – جلف أف سي، 1-2 «بعد التمديد»

مباريات ربع النهائي

دبا الحصن – سيتي
العربي – جلف أف سي
دبا – العروبة
الجزيرة الحمراء - الذيد

كأس رئيس الدولة
دبا الحصن
دبا الفجيرة
العروبة
الجزيرة الحمراء
الذيد
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