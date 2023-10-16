العصيمي: 3 آلاف لاعب ولاعبة في «الألعاب البارالمبية»

هانجتشو (الاتحاد)



كشف ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، عن مشاركة أكثر من 3 آلاف لاعب ولاعبة، من 44 دولة، يتنافسون في 22 لعبة، ضمن دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، بمدينة هانجتشو الصينية، وسط ترقب أبطال أكبر قارات العالم، حيث يقام حفل الافتتاح الأحد المقبل، والختام يوم 28 أكتوبر الجاري.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لرئيس البارالمبية الآسيوية، بعد وصوله إلى هانجتشو، وحظي باستقبال رائع، يتقدمه تشين ويكيانج نائب عمدة هانجتشو، وبطلة السباحة البارالمبية الصينية ياو زان نيابة عن اللاعبين المشاركين في «نسخة هانجتشو» والتي تملك سجلاً حافلاً في السباحة، أبرزها ذهبية دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو، و3 ذهبيات في النسخة الماضية لـ «الآسياد جاكرتا»، إضافة إلى العديد من جوائز التميز والأوسمة، فيما عقد العصيمي العديد من الاجتماعات استعداداً لانطلاق الحدث.

وقال: إن «آسياد هانجتشو» تعد الحدث الأكبر والأضخم والاستثنائي، في تاريخ الحركة البارالمبية القارية، والأكبر قبل النسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024».

وأشار العصيمي إلى أن دورة الصين هي الوحيدة التي تقام بعد 5 وليس 4 سنوات، بسبب «جائحة كورونا»، مؤكداً أن اللجنة المنظمة استغلت «السنة الإضافية» في الاستعداد بصورة أفضل.

وأضاف: التفاؤل يسود الجميع، خاصة أن الصين تسعى لتقديم «نسخة استثنائية»، تكون باقية في الأذهان، وفق العديد من المؤشرات، وأن «بلاد التنين» دائماً على قدر التحديات والطموح، وفق النهج المرسوم من اللجنة المنظمة.

وأشار إلى مشاركة 500 حكم ومصنف للمرة الأولى في الدورة، وأن «نسخة الصين» ستشهد تحطيم العديد من الأرقام القياسية.

وقال: نتطلع أن تحقق «آسياد هانجتشو» الأهداف المنشودة، حتى يفجر كل لاعب طاقاته في المحفل القاري المهم، خاصة أن آسيا تواجه تحدياً جديداً في الصين استعداداً لـ «بارالمبية باريس 2024»، ويمثل «أصحاب الهمم» في آسيا ما يقارب 60% في العالم، وتعتبر القارة الأكبر، من حيث نسبة الرياضيين.

وأشار العصيمي إلى أن الدورات القارية فرصة لتطبيق البرامج التي نفذتها اللجنة البارالمبية الآسيوية على أرض الواقع، حتى يحصد الأبطال ثمار ذلك، على سبيل المثال «آسيا تتطور»، واستراتيجية تطوير اللاعب منذ النشء وحتى الاحتراف، برسم طريق واضح، من أجل بلوغ ذلك عن طريق المسابقات المختلفة طوال الموسم، وتأهيل الكوادر التي تعمل مع اللاعب من مصنفين ومدربين وحكام.

وقال: بعزم الشباب في «دورة هانجتشو» تكمل «البارالمبية الآسيوية» مسيرة التميز، إيماناً منا جميعاً بالاستثمار في جيل المستقبل، خصوصاً أن اللاعبين الشباب من أهم الاستثمارات على مستوى القارة الآسيوية والعالم.