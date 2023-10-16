«أبوظبي جراند سلام» للجودو تستقطب أقوى المصنفين عالمياً



أبوظبي (الاتحاد)



تتواصل استعدادات اللجنة المنظمة العليا، لاستضافة البطولات العالمية الثلاثة الكبرى للجودو التي ينظمها الاتحاد، من 24 أكتوبر الحالي، إلى 3 نوفمبر المقبل، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وبمشاركة أكثر من 1700 لاعب ولاعبة من 108 دول، قبل إغلاق باب الاشتراك، تزامناً مع إجراء قرعة بطولة الجودو المقرر لها يوم الاثنين المقبل، بفندق الوحدة ميلينيوم في أبوظبي، بحضور عدد من ممثلي اللجنة العليا المنظمة، والاتحاد الدولي للجودو، ولجانه المختلفة، ومندوبي المنتخبات المشاركة، وذلك عبر تقنية الفيديو.

وتشهد بطولة أبوظبي جراند سلام الكبرى، الجولة قبل الختامية لبطولات الجراند سلام الكبرى عام 2023، والتي يُسدل عليها الستار في ديسمبر المقبل، بالعاصمة اليابانية طوكيو، مع اقتراب إغلاق باب التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، المحدد له في آخر مايو 2024، لتحديد أبطال الدول المتأهلة وفق التصنيف العالمي للاتحاد الدولي للجودو، خلال مرحلة التصفيات الأولمبية، وتحصل كل دولة من الـ 17 الأفضل في التصنيف العالمي على حصة لكل فئة من الأوزان السبعة من الجنسين.

وتشهد «أولمبياد باريس» مشاركة 372 لاعباً ولاعبة، وهو عدد أقل بقليل، مقارنة بالمشاركين في «طوكيو 2020»، وبلغ عددهم 386 لاعباً ولاعبة، لذلك فإن بطولة أبوظبي جراند سلام الكبرى، تعد محطة مهمة بالنسبة للاعبي الجودو في جميع أنحاء العالم، باستثناء فرنسا بصفتها البلد المضيف، والتي يمثلها لاعب في كل وزن، وتسعى أيضاً للدفاع عن لقبها في منافسات الفرق المختلطة، وعدد من ألقاب الفردي.

ويشارك في بطولة أبوظبي أبرز المصنفين في العالم، للمحافظة على حظوظ التأهل الأولمبي الذي يمثل قمة الطموح لكافة الرياضيين في العالم، ومن بين هؤلاء البطل الياباني الأولمبي شوهي أونو الفائز بذهبيتي «ريو دي جانيرو» و«طوكيو» لوزن تحت 73 كجم، وفي القائمة البطلة الفرنسية كلاريس أجبينينو، الفائزة بلقب بطولة العالم 5 مرات في وزن أقل من 63 كجم، وغيرهما من أبطال العالم.