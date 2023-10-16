«أبوظبي لرفع الأثقال» يتعاقد مع قربي



أبوظبي (الاتحاد)



تعاقد نادي أبوظبي لرفع الأثقال، مع ماهر قربي «43 عاماً»، مدرب المنتخب الأولمبي السوري، الذي انضم رسمياً إلى الجهاز الفني، بقيادة أفيناش باندو، قبل المشاركة في البطولتين العربية والأفريقية بالقاهرة خلال الأسبوع المقبل.

ويملك ماهر الذي سبق أن مثل منتخب سوريا، واحتكر لقب بطل العرب من 1999 إلى 2005، قبل أن يتجه إلى التدريب، ويقود المنتخب الأولمبي، إلى العديد من الإنجازات.

وأكد خليفة الزعابي مدير الخدمات المساندة بالنادي، أن التعاقد مع قربي جاء لتعزيز الجهاز الفني، وتوفير بيئة تدريبية جيدة للاعبين واللاعبات، وقال: «نرحب به ضمن أسرة النادي، ونأمل في أن يمثل الإضافة في الفترة المقبلة، خاصة أنه يملك سجلاً حافلاً لاعباً ومدرباً».

وأشار الزعابي إلى أن «أبو ظبي لرفع الأثقال»، انتقل من مرحلة التأسيس، إلى المشاركات الخارجية، التي يدشنها في الشهر الجاري، والهدف دائماً الوقوف على منصات التتويج، في أي استحقاق يشارك فيه النادي.

من جهته، عبر قربي عن سعادته بالانضمام إلى النادي، وأشاد بالإمكانيات المتوفرة، والنوعية المتميزة من اللاعبين واللاعبات، مبيناً تطلعه إلى مسيرة حافلة بالنجاح في الفترة المقبلة، بالذات أن جميع المعينات والأدوات تساعد في كسب التحديات، وثمن الترحاب الكبير الذي وجده من الإدارة والجهاز الفني واللاعبين، مؤكداً حرصه الكبير على منح كل ما يمتلكه من خبرات لفريق النادي.