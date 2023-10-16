الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أبوظبي لرفع الأثقال» يتعاقد مع قربي

«أبوظبي لرفع الأثقال» يتعاقد مع قربي
16 أكتوبر 2023 13:53

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
العصيمي وعمدة هانجتشو يفتتحان قرية «الألعاب البارالمبية»
منتخب اليد يواجه كوريا في افتتاح «تصفيات الأولمبياد»


تعاقد نادي أبوظبي لرفع الأثقال، مع ماهر قربي «43 عاماً»، مدرب المنتخب الأولمبي السوري، الذي انضم رسمياً إلى الجهاز الفني، بقيادة أفيناش باندو، قبل المشاركة في البطولتين العربية والأفريقية بالقاهرة خلال الأسبوع المقبل.
ويملك ماهر الذي سبق أن مثل منتخب سوريا، واحتكر لقب بطل العرب من 1999 إلى 2005، قبل أن يتجه إلى التدريب، ويقود المنتخب الأولمبي، إلى العديد من الإنجازات.
وأكد خليفة الزعابي مدير الخدمات المساندة بالنادي، أن التعاقد مع قربي جاء لتعزيز الجهاز الفني، وتوفير بيئة تدريبية جيدة للاعبين واللاعبات، وقال: «نرحب به ضمن أسرة النادي، ونأمل في أن يمثل الإضافة في الفترة المقبلة، خاصة أنه يملك سجلاً حافلاً لاعباً ومدرباً».
وأشار الزعابي إلى أن «أبو ظبي لرفع الأثقال»، انتقل من مرحلة التأسيس، إلى المشاركات الخارجية، التي يدشنها في الشهر الجاري، والهدف دائماً الوقوف على منصات التتويج، في أي استحقاق يشارك فيه النادي.
من جهته، عبر قربي عن سعادته بالانضمام إلى النادي، وأشاد بالإمكانيات المتوفرة، والنوعية المتميزة من اللاعبين واللاعبات، مبيناً تطلعه إلى مسيرة حافلة بالنجاح في الفترة المقبلة، بالذات أن جميع المعينات والأدوات تساعد في كسب التحديات، وثمن الترحاب الكبير الذي وجده من الإدارة والجهاز الفني واللاعبين، مؤكداً حرصه الكبير على منح كل ما يمتلكه من خبرات لفريق النادي.

 

الإمارات
أبوظبي
نادي أبوظبي لرفع الأثقال
آخر الأخبار
سيارة شرطة تسير بالقرب من ساحة يوجين فيربويخوفن في منطقة سكاربيك في بروكسل
الأخبار العالمية
توقيف مطلق النار في هجوم بروكسل
اليوم 13:00
الحافلات المدرسية
علوم الدار
«التعليم والمعرفة» تطلق النسخة الثانية من استبيان أولياء أمور طلبة أبوظبي
اليوم 12:37
بافون يكسر «نحس مدريد»!
الرياضة
بافون يكسر «نحس مدريد»!
اليوم 12:30
العصيمي وعمدة هانجتشو يفتتحان قرية «الألعاب البارالمبية»
الرياضة
العصيمي وعمدة هانجتشو يفتتحان قرية «الألعاب البارالمبية»
اليوم 12:30
راشد بن حميد يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للطب الرياضي
الرياضة
راشد بن حميد يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للطب الرياضي
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©