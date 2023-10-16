أبوظبي تستقبل الفرق المشاركة في «مونديال الجولف»



أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت أبوظبي الفرق المشاركة في بطولة العالم للهواة الرجال «كأس أيزنهاور»، مع وصول الوفود المشاركة تمهيداً لانطلاق الحدث يوم الأربعاء، بمشاركة 36 دولة من جميع أنحاء العالم في البطولة، التي تقام في منطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى في التاريخ.

للاحتفال رسمياً ببداية أسبوع البطولة، تم التقاط صورة تذكارية أمام مبنى الصقر المجنح الشهير في نادي أبوظبي للجولف، رفقة كأس أيزنهاور، ضمت جوردون سارجنت قائد منتخب أميركا، وخوسيه لويس باليسترو بارييو قائد منتخب إسبانيا، وأحمد سكيك قائد منتخبنا الوطني، وبيترو بوفاري قائد منتخب إيطاليا، ودونلاب أحد أبرز لاعبي أميركا.

ويتطلع اللاعبون المشاركون للسير على خطى بعض أفضل لاعبي الجولف، عندما تنطلق المنافسات في الملعب الوطني يوم الأربعاء، حيث غالباً ما تكون بطولة العالم للهواة بمثابة عرض للمواهب الشابة الواعدة في الجولف، وسبق أن قدمت أساطير ونجوماً تُوجوا بألقاب رئيسية كبرى، مثل جاك نيكلوس وتايجر وودز اللذين شاركا في منافسات الهواة قبل الاحتراف.

ويستضيف اتحاد الجولف بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وشريك الحدث، دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بطولتي العالم لفرق الهواة، بداية مع بطولة الرجال «كأس أيزنهاور» من 18 إلى 21 أكتوبر الجاري، بينما تقام بطولة العالم للسيدات «كأس إسبيريتو سانتو» من 25 إلى 28 أكتوبر.