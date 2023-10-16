الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أبوظبي تستقبل الفرق المشاركة في «مونديال الجولف»

أبوظبي تستقبل الفرق المشاركة في «مونديال الجولف»
16 أكتوبر 2023 13:56

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
بافون يكسر «نحس مدريد»!
العصيمي وعمدة هانجتشو يفتتحان قرية «الألعاب البارالمبية»

استقبلت أبوظبي الفرق المشاركة في بطولة العالم للهواة الرجال «كأس أيزنهاور»، مع وصول الوفود المشاركة تمهيداً لانطلاق الحدث يوم الأربعاء، بمشاركة 36 دولة من جميع أنحاء العالم في البطولة، التي تقام في منطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى في التاريخ.
للاحتفال رسمياً ببداية أسبوع البطولة، تم التقاط صورة تذكارية أمام مبنى الصقر المجنح الشهير في نادي أبوظبي للجولف، رفقة كأس أيزنهاور، ضمت جوردون سارجنت قائد منتخب أميركا، وخوسيه لويس باليسترو بارييو قائد منتخب إسبانيا، وأحمد سكيك قائد منتخبنا الوطني، وبيترو بوفاري قائد منتخب إيطاليا، ودونلاب أحد أبرز لاعبي أميركا.
ويتطلع اللاعبون المشاركون للسير على خطى بعض أفضل لاعبي الجولف، عندما تنطلق المنافسات في الملعب الوطني يوم الأربعاء، حيث غالباً ما تكون بطولة العالم للهواة بمثابة عرض للمواهب الشابة الواعدة في الجولف، وسبق أن قدمت أساطير ونجوماً تُوجوا بألقاب رئيسية كبرى، مثل جاك نيكلوس وتايجر وودز اللذين شاركا في منافسات الهواة قبل الاحتراف.
ويستضيف اتحاد الجولف بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وشريك الحدث، دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بطولتي العالم لفرق الهواة، بداية مع بطولة الرجال «كأس أيزنهاور» من 18 إلى 21 أكتوبر الجاري، بينما تقام بطولة العالم للسيدات «كأس إسبيريتو سانتو» من 25 إلى 28 أكتوبر.

الإمارات
الجولف
آخر الأخبار
سيارة شرطة تسير بالقرب من ساحة يوجين فيربويخوفن في منطقة سكاربيك في بروكسل
الأخبار العالمية
توقيف مطلق النار في هجوم بروكسل
اليوم 13:00
الحافلات المدرسية
علوم الدار
«التعليم والمعرفة» تطلق النسخة الثانية من استبيان أولياء أمور طلبة أبوظبي
اليوم 12:37
بافون يكسر «نحس مدريد»!
الرياضة
بافون يكسر «نحس مدريد»!
اليوم 12:30
العصيمي وعمدة هانجتشو يفتتحان قرية «الألعاب البارالمبية»
الرياضة
العصيمي وعمدة هانجتشو يفتتحان قرية «الألعاب البارالمبية»
اليوم 12:30
راشد بن حميد يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للطب الرياضي
الرياضة
راشد بن حميد يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للطب الرياضي
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©