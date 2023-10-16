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الشارقة يجهز بالعربي وكمارا

الشارقة يجهز بالعربي وكمارا
16 أكتوبر 2023 13:59

 
علي معالي (دبي)

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يجهز الروماني كوزمين أولاريو مدرب الشارقة، كلاً من التونسي فراس بالعربي، والغيني عثمان كمارا في التدريبات، تمهيداً للدفع بهما أمام اتحاد كلباء، يوم الخميس المقبل، في ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، بعد شفائهما من الإصابة، حيث أجرى بالعربي جراحة، وتعرض كمارا لـ «كدمة» قوية في اللقاء الأخير من «دوري أدنوك للمحترفين» أمام الإمارات، وخرج بعد 34 دقيقة، ونقله بالإسعاف إلى المستشفى، وأجرى «أشعة» على الوجه، للتأكد من عدم وجود «كسور»، وخضع لراحة عدة أيام، قبل العودة إلى التدريبات.
ويغيب البوسني بيانيتش عن الشارقة في المباراة المقبلة، لوجوده مع منتخب بلاده في تصفيات أمم أوروبا، ورغم عودته قبل اللقاء، إلا أن الجهاز الفني يفضل إراحته، خاصة أنه خاض مع بلاده مباراتين قويتين خلال فترة قصيرة، وباستثناء بيانيتش فإن جميع لاعبي «الملك» جاهزون للمباراة التي تعتبر «عنق زجاجة» مهماً في طريق «الملك» للحفاظ على لقبه.
ويقوم كوزمين بتجربة لاعبيه في نفس توقيت مباراة «النمور»، المقررة في الساعة الرابعة و45 دقيقة مساء على استاد الشارقة، ويدرك الجهاز الفني والإداري واللاعبون أهمية المواجهة، خاصة أنها أمام منافس قوي ومنظم، وتكتمل «القوة الضاربة» في الشارقة، بوجود كايو لوكاس، وماريجا، ومانولاس، وتيجالي.

مصرف أبوظبي الإسلامي
الشارقة
كوزمين
اتحاد كلباء
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