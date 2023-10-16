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الرياضة

«الهيئة» تنظم منتدى الإمارات للرياضة المجتمعية

«الهيئة» تنظم منتدى الإمارات للرياضة المجتمعية
16 أكتوبر 2023 14:30

دبي (الاتحاد)

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تنظِّم الهيئة العامة للرياضة «منتدى الإمارات للرياضة المجتمعية»، في نسخته الأولى تحت شعار «الرياضة وجودة الحياة»، بالتنسيق مع اتحاد الرياضة للجميع، من 21 إلى 23 نوفمبر المقبل، ويركز المنتدى على بحث ومعالجة القضايا الرئيسية الأكثر إلحاحاً في مجال الرياضة المجتمعية محلياً وإقليمياً، ويسلط الضوء على عدة محاور تشمل التعاون والابتكار وبناء القدرات والذكاء الاصطناعي والأبحاث التطبيقية المتعلقة بتعزيز ممارسة الرياضة بين مختلف فئات المجتمع.
ويحضر المنتدى عدد من المسؤولين والشخصيات الرياضية البارزة من اللجنة الأولمبية الوطنية، والمجالس الرياضية، ورؤساء الاتحادات الرياضية، وأعضاء الاتحاد العربي للرياضة للجميع، وممثلي الجهات الرياضية من مختلف الدول المشاركة بالمنتدى، إلى جانب نخبة من الخبراء والمختصين والباحثين الشباب من دول مجلس التعاون الخليجي.
وتم تشكيل فريق عمل لمنتدى الإمارات الأول للرياضة المجتمعية، برئاسة أحمد العبدولي مدير إدارة الرياضة المجتمعية بالهيئة العامة للرياضة، وعقد فريق العمل اجتماعاً تنسيقياً بمقر الهيئة في دبي، لاستعراض برنامج المنتدى ومناقشة آخر الاستعدادات الخاصة بالتنظيم.
وتتضمن أجندة المنتدى حلقات نقاش وجلسات حوارية تتناول أحدث المستجدات العلمية والبحثية لتحقيق استدامة الرياضة المجتمعية في المنطقة، من خلال طرح الاستراتيجيات المبتكرة ومناقشة سبل التعاون بين الجهات المعنية بالرياضة في دول مجلس التعاون الخليجي، في إطار تعزيز الرياضة المجتمعية، بما يتماشى مع توجهات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 التي تهدف إلى توسيع المشاركة الجماعية في الأنشطة البدنية، وتعزيز ممارسة الرياضة وتبني الحياة النشطة ضمن أفراد المجتمع.
وعلى هامش المؤتمر، تنظم الهيئة العامة للرياضة، معرضاً رياضياً مجتمعياً، لعرض أحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية المستخدمة في تمكين استدامة الرياضة المجتمعية، بما يتماشى مع التوجهات الحكومية والأهداف الاستراتيجية للهيئة التي تستهدف العمل على نشر الثقافة الرياضية في مختلف الأوساط المجتمعية لتصبح الرياضة بمثابة أسلوب حياة.
 

الإمارات
الهيئة العامة للرياضة
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