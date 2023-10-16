فوز «الملك» و«الفرسان» في «دوري السلة»



علي معالي (دبي)



فاز الشارقة على الوصل 108- 85، وشباب الأهلي على الوحدة 117- 79، والنصر على البطائح 82- 74، ضمن الجولة الثانية لدوري كرة السلة.

في المباراة الأولى، نجح «الملك» في تعويض خسارته الأخيرة أمام «الإمبراطور»، بانتصار كبير بصالة الشارقة، في مباراة قوية، انتهى الربع الأول بالتعادل 25-25، وفي الربع الثاني، تفوق «الملك» 25- 18، وحافظ على تقدمه في الربعين الثالث والرابع 33- 19,25- 23، وأدار المباراة الطاقم دولي سالم الزعابي، محمد ريان، حمزة عباس، وراقبها الدولي حسين البلوشي.

وفي المباراة الثانية على صالة الجزيرة بأبوظبي، تفوق شباب الأهلي على الوحدة 117- 79، ورجحت كفة «الفرسان» في الأرباع الأول والثالث والرابع 39- 14,27- 18,32- 22، و«العنابي» في الربع الثاني 25- 19، وأدار المباراة الدولي حسن حاجي والدولي هيثم قوجه واليوناني كوستاس.

وفاز النصر على البطائح 82- 74 «21- 11,22- 20,20- 18,19- 23»، وأدارها الدولي محيي الدين خطاب، والتركي فاتح وعمر الأسمر، وراقبها الدولي محمد الشمري.