سلطان بن حمدان يطالب العين بالتركيز في «مرحلة التحديات»

العين (وام)



عقد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، اجتماعاً أمس مع الجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق الأول، باستاد خليفة بن زايد وصالة «الجيمنازيوم».

ونقل الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، تحيات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، لجميع أعضاء الفريق.



حضر الاجتماع محمد إبراهيم المحمود، وعوض محمد صبيح الكعبي، ومحمد عبيد حماد، أعضاء لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم.

وقال محمد عبيد حماد، مشرف قطاع الفريق الأول والرديف، إن اجتماع الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، كان مهماً وجاء في توقيت مثالي، حيث أكد في حديثه مع اللاعبين أهمية التركيز في المرحلة المقبلة، والتي تشهد تحديات مهمة على مستوى البطولات كافة.

وأضاف: «مردود فريق العين جيد منذ انطلاقة الموسم، والأندية الكبيرة مطالبة بالاستمرار في تطوير مستوى الأداء، من مرحلة إلى أخرى، لمواكبة سقف طموحات الجماهير، التي تعتبر الرافد الأساسي لتعزيز معنويات اللاعبين، بثقتها الكبيرة فيهم، ودعمها المستمر لهم، لتحقيق استدامة النتائج الإيجابية في الاستحقاقات المحلية والقارية».

وأشار إلى أن العين يخوض مواجهات مهمة في 3 بطولات مختلفة خلال الشهر الحالي، تتطلب تركيزاً عالياً، وجهداً كبيراً لإسعاد الجماهير، حيث تبدأ هذه المواجهات بلقاء النصر يوم الخميس المقبل في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والفيحاء السعودي 24 أكتوبر الحالي، على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا بالمجموعة الأولى، وأخيراً أمام الإمارات 28 أكتوبر الحالي، ضمن «الجولة السادسة» من «دوري أدنوك للمحترفين».



بدوره، أثنى ألفريد شرودر، المدير الفني للعين، على الاهتمام الكبير الذي يحظى به الفريق من إدارة النادي العليا، والمتابعة الدائمة من الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، ما يدفع الجميع إلى مضاعفة جهودهم، والقيام بما هو مطلوب لرد التقدير لإدارة النادي والجماهير التي تحرص على مساندتهم وتعزيز الثقة في اللاعبين.

وأكد بندر الأحبابي قائد فريق العين أن هذا الاهتمام من قيادة النادي يعزز روح المسؤولية لدى اللاعبين، والالتزام بالحرص على إظهار أفضل ما يملكون لتحقيق النتائج الإيجابية.