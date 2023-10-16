ارتفاع درجة التحدي بين الريال وسان جيرمان!

أنور إبراهيم (القاهرة)

لا يخفى على أحد أن العلاقة بين ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي تشهد توتراً شديداً، ليس فقط بسبب ملف النجم الشاب كيليان مبابي، الذي لم يحسم موقفه من البقاء في «حديقة الأمراء» أو الذهاب إلى «سانتياجو برنابيو»، وإنما أيضاً بسبب ملفات أخرى تتعلق بلاعبين آخرين.

ولم يحدث أي تفاهم بين الناديين بخصوص أحد اللاعبين خلال «الميركاتو» الصيفي الأخير، وهو النجم التركي الشاب أردا جولر لاعب فناربخشة السابق، والذي كان في طريقه إلى سان جيرمان بعد أن عرضت إدارة «الباريسي» على ناديه التركي 20 مليون يورو، ولكن الريال قطع عليها الطريق وخطفه لنفسه.

وكان «الميرينجي» ضم بعض اللاعبين إلى صفوف الفريق في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة بعد أن فقد ماركو أسينسيو الذي اتجه إلى سان جيرمان، وإيدن هازارد الذي انتهى أمره إلى الاعتزال مؤخراً، وكريم بنزيمة الذي انتقل للعب في اتحاد جدة السعودي.

وذكرت صحيفة «ديفنسا سنترال» الإسبانية أن الريال لكي يسد هذه الفراغات الناجمة عن رحيل هؤلاء اللاعبين، قام بالتعاقد مع عدد من اللاعبين في مقدمتهم متوسط الميدان الإنجليزي جود بيلينجهام، ورأس الحربة الإسباني خوسيلو ومواطنه فران جارسيا الظهير الأيسر، وأيضاً حارس المرمى الإسباني كيبا، ومعهم النجم التركي الشاب أردا جولر متوسط الميدان الهجومي، الذي كان هدفاً للنادي الفرنسي وقريباً جداً من الانتقال إليه، ولكن انتهى أمره بالتوقيع لـ «الملكي»، مفضلاً الأخير على «الباريسي» وبرشلونة أيضاً.

وقالت الصحيفة إنه كان من الممكن أن يوقع هذا الشاب التركي لسان جيرمان، لولا هذا التحرك السريع من الريال لإفشال الصفقة والفوز بها.

وكشفت الصحيفة الإسبانية النقاب عن أن هذا التصرف أغضب إدارة سان جيرمان التي اعتبرتها «إهانة».

وإذا كان جولر لم يبدأ أية مباراة رسمية مع الريال بسبب الإصابة التي لحقت به في بداية الموسم، فإن سان جيرمان كان يمني النفس بالحصول على خدماته على اعتبار أنه «جوهرة» بكل ما تحمله الكلمة من معنى على حد وصف الصحيفة.