سيفيري المتألق.. «سفير السماوي»!

سلطان آل علي (دبي)

يخوض العديد من لاعبي دوري أدنوك للمحترفين غمار المباريات الدولية مع منتخبات بلادهم، سواء على المستوى الودي أو الرسمي، وفي بني ياس، يعد تاولانت سيفيري اللاعب الأجنبي الوحيد بصفوف «السماوي» الذي يمثل منتخبه الوطني، وهو منتخب ألبانيا، وهذا التمثيل يحمل تألقاً كبيراً ومميزاً مؤخراً.

وشهدت المباراة الأخيرة بين منتخب ألبانيا والتشيك ضمن تصفيات «يورو 2024» تسجيل سيفيري هدفين لمنتخبه الذي انتصر بثلاثية نظيفة، وقد أدى هذا الفوز إلى صدارة المجموعة على حساب التشيك المنافس المباشر لألباني، ولم يتلق منتخب التشيك 3 أهداف بمباراة واحدة في آخر 10 مباريات، حيث كانت أثقل خسارة أمام البرتغال برباعية نظيفة في دوري الأمم الأوروبية.

ويعد تألق سيفيري امتداداً لما يقدمه مع بني ياس هذا الموسم، حيث أسهم في تسجيل 4 أهداف خلال 7 مباريات بكل المسابقات، وقد جلبت هذه المساهمات 56% من نقاط الفريق السماوي بشكل مباشر، وأهمها كان الفوز على الوحدة في الجولة الخامسة وقلب النتيجة بعد التأخر بهدف إلى الانتصار بنتيجة 2-1.