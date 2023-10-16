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الرياضة

«الإمارات القابضة» يدشن التدريبات الخميس المقبل

«الإمارات القابضة» يدشن التدريبات الخميس المقبل
16 أكتوبر 2023 17:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

تصل لاعبات الإمارات القابضة «ADQ» للدراجات الهوائية، فريق السيدات المحترف الأول في الدولة، وعددهن 16 دراجة إلى أبوظبي، لبدء المعسكر التدريبي، من 19 إلى 24 أكتوبر، ويتضمن جدولاً مكثفاً من التدريبات والفعاليات المجتمعية، التزاماً من الفريق برفع جاهزية لاعباته، وتعزيز ونشر الرياضة في الإمارات.
يعمل المعسكر التدريبي على تقديم تجربة فريدة ومتكاملة لعضوات الفريق، بداية ببرنامج التدريبات المتنوع، ونهاية بالفعاليات الثقافية والتوعوية التي تنخرط فيها الدراجات، حيث تشارك العضوات خلال الأيام الستة، في جلسات تدريبية مختلفة، وعيش تجربة ركوب الدراجات في الطرق العادية للعاصمة أبوظبي.
وينظم الفريق يوم الجمعة المقبل، حلقة نقاش مع الجهات المنوطة بتطوير رياضة ركوب الدراجات حول التحولات والديناميكيات التي يشهدها مجال ركوب الدراجات النسائية، وتطوير الدراجين الإماراتيين، والجهود اللازمة لتمكين المزيد من ممارسة رياضة ركوب الدراجات بشكل احترافي.
وتبرز الفعالية المجتمعية التي تقام 21 أكتوبر من الساعة السادسة و45 دقيقة صباحاً، وحتى الحادية عشرة صباحاً، في جدول المعسكر التدريبي، يتم خلالها دعوة جميع السيدات المهتمات بركوب الدراجات في الدولة للانضمام إلى لاعبات الفريق، على مسار الوثبة الشهير للدراجات، في تأكيد على الاهتمام بالتواصل مع مجتمع ركوب الدراجات في الدولة، ونشر هذه الرياضة بين السيدات، وتمكين الهاويات والمبتدئات منهن لاستغلال طاقاتهن.
ويستضيف الفريق جولة مجتمعية مختلطة، بالاشتراك مع فريق الإمارات للدراجات الهوائية، فريق الرجال المحترف، في جزيرة الحديريات 23 أكتوبر، لتوثيق التعاون بين عشاق رياضة ركوب الدراجات، وتوطيد المشاركة المجتمعية في هذه الرياضة.

 

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وقالت ماريا كاميلا جارسيا، الرئيسة التنفيذية للفريق: يعتبر معسكرنا التدريبي السنوي في أبوظبي، بمثابة مناسبة شديدة التميز والخصوصية لعضوات الفريق، ونتطلع جميعاً للمشاركة بعد الموسم القوي والمرهق، وتصل لاعباتنا إلى أبوظبي للانخراط فيه، وتنفيذ الأهداف المجتمعية للفريق المتمثلة في دعم مجتمع الدراجات، وإلهام الجيل القادم من محبي الرياضة، ويجسد معسكر أبوظبي التدريبي روح الوحدة والتعاون، حيث ندعم تطوير مشهد رياضة ركوب الدراجات في الإمارات.
في دليل جديد على سعي الفريق لتنمية المواهب وبناء قائمة تنافسية عالمية المستوى؛ استقطب 3 دراجات متمرسات، وهن كارلين سوينكيلز، وتيريزا نيومانوفا، ودومينيكا فلودارشيك، ورحب أيضاً بشيري بريدهام رئيسة للفريق الأول الذي يشارك في بطولات الاتحاد الدولي. 

ويحتفل الفريق بالأداء المتميز لصفية الصايغ في دورة الألعاب الآسيوية، حيث سجلت أداءً استثنائياً بين أفضل 20 لاعبة، في سباق النخبة للسيدات في الدورة، لتظهر مدى نموها وإصرارها، كما يحتفي بفوز كيارا كونسوني في سباق طواف تشونج مينج، خاصة أنه الفوز الرابع عشر لكونسوني خلال الموسم ضمن الفريق.
ويكتسب المعسكر التدريبي أهمية كبرى، حيث يستعد فريق الإمارات القابضة «ADQ» للدراجات الهوائية لموسمه الجديد، وأيضاً للمشاركة في سباقات بطولات الاتحاد الدولي موسم 2024.

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