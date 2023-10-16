«أولاف» و«عائشة» بطلا كأس الوثبة في إسبانيا وبولندا

عصام السيد (أبوظبي)

برعاية النسخة الـ 15 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أسفرت نتائج سباقي كأس «الوثبة ستاليونز» للخيول العربية الأصيلة في أوروبا، عن فوز «جي أم أولاف» لجرانكسا سبورت في مملكة إسبانيا، و«عائشة الشحانية» لإسطبلات الهيفي في بولندا.

وتأتي إقامة سباقات المهرجان، تشجيعاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لدعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، وتسليط الضوء على سباقاتها.

وشهد مضمار ضاحية «جاليشيا» بإسبانيا تنافس ثمانية خيول عربية أصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق، على كأس «الوثبة ستاليونز» لمسافة 1600 متر، البالغة جائزته 5000 يورو، حسم فيها المهر «جي أم أولاف»، بإشراف دييجو كاسترو كاستينراس، وقيادة هيلدر خوسيه بيريرا، اللقب بعد فاصل من الإثارة والتنافس مع وصيفه «بالومبينا دو لانس» انتهي بتقدمه بفارق عنق، فيما جاء في المركز الثالث «جي بي لازتانا».

واحتضن مضمار «سلوزفيك» في العاصمة البولندية وارسو، سباق كأس «الوثبة ستاليونز» لمسافة 2000 متر، بمشاركة سبعة خيول عربية أصيلة في سن ثلاث سنوات، على جائزة 5000 يورو، وبسهولة ظفرت المهرة «عائشة الشحانية» بإشراف أي لاسكوسكي، وقيادة إس مورا، باللقب وبفارق 4.5 طول عن الوصيف «عزام الخالدية»، وسجل البطل زمناً وقدره 2:20:80 دقيقة، فيما جاءت ثالثة «الذاخرة».

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وكانت أولى سباقات المهرجان قد انطلقت بقوة في 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة، منها سباقات للفئة الأولى والفئتين الثانية والثالثة.