أبوظبي تُطلق أكبر برنامج تدريبي استعداداً لبطولة العالم للسبارتن

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي وسبارتن، العلامة الأبرز عالمياً في مجال رياضات التحمل وتخطي الحواجز، أن جو دي سينا، المؤسس والرئيس التنفيذي لسبارتن، يستعد لإطلاق أكبر برنامج تدريب مجاني قبيل بدء منافسات بطولة العالم للسبارتن أبوظبي 2023.

ويعتزم منظمو بطولة العالم للسبارتن إطلاق العرض المتنقل والحصري الذي يضم 8 جلسات تدريبية في مواقع مختلفة في أبوظبي ودبي بالتعاون مع مركز فوج فيتنس، الرائد في توفير تجارب اللياقة البدنية.

ويستضيف مركز فوج فيتنس في ياس مارينا فعاليات العرض المتنقل في 21 أكتوبر، الذي يشهد أيضاً إقامة جلسة تدريبية خاصة بحضور جو دي سينا، المؤسس والرئيس التنفيذي لسبارتن.

وتتضمن الجلسة حصة لياقة بدنية مدتها ساعة واحدة لتهيئة المتنافسين المبتدئين، بإشراف دي سينا صاحب الخبرة العالية ونخبة من المدربين، كما تُقام جلسة حوارية مع توفير وقت لالتقاط الصور وإجراء مقابلات إعلامية لتغطية أحداث الفعالية.

ويستضيف مارينا مول في اليوم ذاته جلسة تدريبية متاحة للجميع من الساعة التاسعة صباحاً وحتى العاشرة، وبعد انتهاء الجلستين التدريبيتين يوم السبت 21 أكتوبر، تستمر الحملة الترويجية في مختلف مراكز فوج فيتنس، بما في ذلك أبراج بحيرات جميرا دبي والريتز كارلتون والراحة وياس مارينا، وذلك من 27 أكتوبر إلى 25 نوفمبر.

وتُقام بطولة العالم للسبارتن في أبوظبي من 8 إلى 10 ديسمبر، وهي الفعالية الأبرز ضمن سباقات الحواجز، حيث يتنافس نخبة من أبرز الرياضيين في العالم على الفوز بجوائز مالية تزيد على 90 ألف دولار. وتستضيف صحراء الوثبة بأبوظبي فعاليات البطولة للعام الثاني على التوالي، مما يوفر موقعاً يسهل الوصول إليه ومناسباً للمتنافسين والمشاركين المحليين والدوليين.

وتنطلق دورة هذا العام بحلة جديدة تتيح لعشاق اللياقة البدنية والرياضيين الهواة خوض السباقات التأهيلية واختبار مهاراتهم على المسارات ذاتها التي تستقطب أبرز الرياضيين في العالم. ولا توجد شروط تأهيلية للمشاركة، إذ يمكن لجميع الراغبين من مختلف الفئات العمرية ومستويات اللياقة البدنية المشاركة في السباق.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جو دي سينا، المؤسس والرئيس التنفيذي لسبارتن: «تحتفي بطولة العالم للسبارتن المرتقبة في أبوظبي بالقدرات المميزة للإنسان، كما توفر فرصة استثنائية لمشاهدة نخبة من رياضيي سباقات الحواجز والتحمل في العالم، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام المشاركين لاستكشاف قدراتهم والاستمتاع بصحبة الأصدقاء وأفراد العائلة ضمن الأجواء المميزة لمجتمع سبارتن».

وأضاف دي سينا: «يسرنا إطلاق العرض المتنقل وجلسات التدريب المجانية لاستقطاب مزيد من المشاركين وتقديم لمحة مشوقة حول بطولة سبارتن المرتقبة، وذلك بعد نجاح تجربتنا التي تستمر للعام الثالث على التوالي في أبوظبي. كما نهدف لتسليط الضوء على أهمية اتباع نمط حياة صحي ونشيط، لذا ندعوكم جميعاً لحضور هذه الجلسات المميزة».