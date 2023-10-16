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الرياضة

اتحاد الكرة يناقش التعاون مع نظيره المصري

اتحاد الكرة يناقش التعاون مع نظيره المصري
16 أكتوبر 2023 16:46

دبي (الاتحاد)
قام جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم، يرافقه كل من خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، ووليد العطار المدير التنفيذي، بزيارة لمقر اتحاد الكرة في دبي، حيث كان في استقبالهم عبيد سالم الشامسي النائب الثاني لرئيس الاتحاد، وإبراهيم حسن النمر عضو مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وحمد محمد الجنيبي المدير التنفيذي لقطاع الأعمال المساندة.
ورحب عبيد سالم الشامسي النائب الثاني لرئيس الاتحاد بالوفد المصري، ناقلاً لهم تحيات معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، ومتمنياً للمنتخب المصري الذي يُقيم معسكره حالياً في مدينة العين التوفيق في البطولات المقبلة.
تناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون المشترك بين الاتحادين الشقيقين، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية على مستوى المنتخبات الوطنية والحكام وغيرها.
 

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