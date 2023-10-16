الجوكر يؤرخ إنجاز «الفرسان»



دبي (الاتحاد)



احتفت الأسرة الرياضية في دبي بالمؤرخ الرياضي محمد الجوكر، في مجلسه «كانت أيام» الذي قدم إلى المكتبة الإماراتية إصداراً يحمل اسم «الفرسان.. الثامنة تزين قلعة البطولات»، وأهداه إلى نادي شباب الأهلي تقديراً لإنجاز الفريق الأول لكرة القدم، بعد حصوله على لقب دوري المحترفين في الموسم الماضي 2022-2023.

واستضاف مجلس الجوكر نخبة الرياضيين من أصحاب التجربة والعطاء في الأندية، حيث أشادوا جميعهم بالجهود الرائعة للمؤلف، ودوره في سرد وتوثيق المراحل المختلفة لرياضة الإمارات، ليس في شباب الأهلي فقط، ولكن من خلال إبراز مراحل مهمة في تاريخ الحركة الرياضية، ويشكل الكتاب «الإصدار20» في مسيرته الإعلامية.



وعبر الحضور عن فرحتهم بالإصدار التاريخي، بعد استلامهم نسخة من الكتاب تحمل إهداء المؤلف وممهورة بتوقيعه، تقديراً منه لعطاء هؤلاء الرجال، ودورهم المؤثر في الحركة الرياضية بالدولة، وذلك خلال هذه الجلسة الاستثنائية التي جمعت النخبة المتفردة من الرياضيين، لتتحول الجلسة إلى «برلمان مصغر».

حضر اللقاء الحاج خميس سالم الرئيس الأسبق لمجلس إدارة الوصل، ومحمد صفر الإعلامي المخضرم صاحب التجربة الطويلة في العمل الإداري والفني، وأحمد عيسى أول قائد للمنتخب الوطني، ونجم «الفرسان» السابق، ود. عبدالله ناصر ‏وعبدالله سالم القطبان الوصلاويان الكبيران، ونجم المنتخب والأهلي سابقاً محمد مطر غراب، وعبيد مبارك الرجل الفني صاحب العلاقات الواسعة مع كبار المدربين، ويوسف الملا الحكم الدولي رئيس اتحاد الكرة الطائرة السابق، والدكتور أحمد سعد الشريف رئيس جمعية الرياضيين.

واستمتع الحضور بجلسة استحضروا فيها ذكريات «الزمن الجميل» وشملت نقاشاً رياضياً هادفاً، وشكروا الجوكر على حُسن الضيافة والترحاب، وتمنوا له التوفيق في مبادراته التي لا تنقطع، مثمنين الدور الذي اتخذه على عاتقه، من أجل الحفاظ على الإرث الرياضي، ليكون مثالاً أمام الأجيال المتعاقبة.