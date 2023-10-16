مصر والجزائر يتعادلان 1-1 في «قمة جماهيرية»

علي معالي (دبي)

تعادل منتخبا مصر والجزائر 1-1 في مباراة ودية دولية، أقيمت على استاد هزاع بن زايد بمدية العين، سجل هدف مصر حمدي فتحي في الدقيقة 62، وتعادل للجزائر إسلام سليماني في الدقيقة 93 في مباراة لعب فيها «الفراعنة» بـ 10 لاعبين بعد طرد محمد هاني في الدقيقة 26، وجاءت ممتعة من الجانبين وسط حضور جماهيري قارب على الـ 23 ألف متفرج.

بدأت المباراة بمنتهى القوة من الجزائر من طرفي الملعب، معتمداً على الضغط السريع، ولم يستطع منتخب مصر خلال الربع ساعة الأولى الوصول لمرمى المنافس، وبدأت الخطورة مع الدقيقة 16 من تسديدة تريزيجيه، وبعدها جملة جميلة تنتهي عند محمد صلاح لعبها جميلة في العارضة.

وفي الدقيقة 45 كاد مصطفى محمد أن يسجل هدف التقدم لكن رامي بن سبعيني أنقذها قبل دخول الشباك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي رغم وجود 3 فرص مؤكدة للتهديف من جانب الفراعنة.

ضغط الجزائر مع بداية الشوط الثاني عن طريق رياض محرز وسدد سعيد بن رحمة كرة أنقذها الشناوي، وفي الدقيقة 62 نجح حمدي فتحي في تسجيل الهدف الأول بكرة رأسية وصلته من علي جبر، وسدد عمر مرموش كرة في نهاية الوقت الأصلي أنقذها حارس الجزائر، وضغط المنتخب الجزائري قبل النهاية ونجح إسلام سليماني في تحقيق التعادل 1-1، في لقاء ممتع من الجانبين.