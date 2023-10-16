«مبادلة أبوظبي» تطلق مبادرة لتطوير «مواهب التنس»

أبوظبي (وام)

أعلن نايجل جوبتا، مدير بطولة «مبادلة أبوظبي المفتوحة» لتنس السيدات، تمديد مدة فعاليات النسخة الثانية من البطولة إلى 9 أيام، دعماً للجماهير وللمنافسات، بعد إضافة العديد من التجارب على قرية المشجعين.

وتقام النسخة الثانية من البطولة فئة الـ500 نقطة، من 3 إلى 11 فبراير 2024، بالشراكة بين رابطة لاعبات التنس المحترفات، و«مبادلة»، وبتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي، وذلك في المركز الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية.

وقررت اللجنة المنظمة زيادة يوم واحد على مدة البطولة التي كانت 8 أيام في نسختها الأولى، وذلك لإتاحة فرصة أكبر أمام الجماهير للمشاركة في الفعاليات التي تقام ضمن هذه النسخة.

وأكد مدير البطولة إطلاق مبادرة جديدة، بعنوان «الطريق نحو مبادلة أبوظبي المفتوحة»، خلال فعاليات النسخة المرتقبة بهدف الارتقاء برياضة التنس في الإمارات، من خلال تطوير المواهب المحلية من اللاعبين واللاعبات الناشئين.

وقال: «من المقرر إقامة نهائيات المبادرة خلال أسبوع البطولة، لتعزيز أثرها المجتمعي الإيجابي».

وأشار إلى أن النسخة الأولى من البطولة أكدت مكانة أبوظبي كوجهة عالمية لاستضافة أبرز وأهم الأحداث والفعاليات، بعد النجاح الذي حققته بمشاركة أبرز نجمات اللعبة.

وأضاف: «تشهد النسخة الثانية مشاركة أبرز نجمات اللعبة أيضاً، تتقدمهن التونسية أنس جابر، وسيتم الإعلان عن بقية النجمات المشاركات لاحقاً، وهناك تواصل مستمر بشأن تطوير البطولة، حيث تقرر سابقاً رفع قيمة جوائز النسخة الجديدة إلى 900 ألف دولار، بعدما كانت 780 ألف دولار في النسخة الأولى».