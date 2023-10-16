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الرياضة

مريم البطران تشارك مؤتمر «الرياضات المدمجة»

مريم البطران تشارك مؤتمر «الرياضات المدمجة»
17 أكتوبر 2023 02:17

دبي (الاتحاد) 

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شاركت مريم يوسف البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الرياضات الإلكترونية، رئيس لجنة التوعية الثقافية والترويج في الاتحاد، في مؤتمر التعريف بالبطولة الدولية للرياضات المدمجة الإلكترونية، والكلاسيكية، والمقررة إقامتها في كازان، خلال فبراير المقبل، وحضر المؤتمر والبرنامج التعريفي للبطولة، وفود من 38 دولة.
وأكدت مريم البطران أن المشاركين سلطوا الضوء على ما وصلت إليه الرياضات الإلكترونية في الإمارات، من تطور وتنوع في المشاركات على جميع الصعد.
وقالت: شهد المؤتمر استعراض دور الإمارات في تطوير الألعاب الإلكترونية، والنمو الهائل في هذا القطاع، وتأثيره على الجانب الرقمي، والإمارات تواصل عملها على تطوير هذه الصناعة بما يتناسب مع أهميتها.
وأضافت أن الإمارات عززت مكانتها على الساحة العالمية، في تطوير الرياضات الإلكترونية، من خلال المشاركة في البطولات العالمية والمبادرات المتنوعة داخل الدولة، وإنشاء دوري لها، واستضافة العديد من البطولات، والاستثمار في البنية التحتية والتقنيات الحديثة لدعم الرياضات الإلكترونية.

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