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كأس الإمارات تحدد أطراف المربع الذهبي اليوم

كأس الإمارات تحدد أطراف المربع الذهبي اليوم
17 أكتوبر 2023 02:17

دبي (الاتحاد) 

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تشهد كأس الإمارات لكرة اليد للرجال اليوم، 4 مواجهات حاسمة لتحديد أطراف الدور النهائي للبطولة الذي سيقام 21 أكتوبر الجاري، والفائزان يتأهلان لنهائي الكأس 28 أكتوبر الجاري.
وتعد المجموعة الأولى الأكثر وضوحاً، خاصة أن شباب الأهلي حسم التأهل رسمياً بالفوز في مباراتين على الوصل والجزيرة قبل أن يواجه النصر اليوم بصالة النهدة في مباراة تحصيل حاصل للعميد الذي خسر في مباراتين أمام الجزيرة والوصل، بينما تبقى البطاقة الثانية في مباراة الوصل والجزيرة التي ستقام بينهما بصالة الإمبراطور، ويتساوى الفريقان في عدد النقاط ولكل منهما 4 نقاط من فوز وخسارة، والفائز في المباراة يتأهل رسمياً للمربع الذهبي برفقة الفرسان، بينما في حالة التعادل بين الفريقين سيتم اللجوء إلى فارق الأهداف بينهما لحسم البطاقة الثانية طبقاً للائحة، ويتصدر الفرسان قمة المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه الجزيرة والوصل ولكل منهما 4 نقاط، ثم النصر الرابع والأخير برصيد نقطتين.
وتختلط الأوراق في المجموعة الثانية، رغم أن الشارقة يتصدر القمة برصيد 6 نقاط بالعلامة الكاملة، قبل أن يلتقي مليحة الوصيف برصيد 4 نقاط في المباراة التي ستقام بينهما بصالة مليحة، فيما يلتقي دبا الحصن الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط مع العين الرابع برصيد نقطتين بصالة دبا الحصن، وبلغة الحسابات فإنه في حالة فوز مليحة على الشارقة وفوز دبا الحصن على العين سيتساوى 3 فرق برصيد 7 نقاط، هي الشارقة ومليحة والحصن، وفي حالة خسارة مليحة أمام الشارقة وفوز العين على دبا الحصن سوف يتساوى 3 فرق برصيد 5 نقاط، هي مليحة والحصن والعين، واللوائح تنص على المواجهات بين الفرق المتساوية، على أن يتم عدم احتساب بقية النتائج لهما، ولن يتم تحديد مصير الصاعدين إلا مع صافرة نهاية المباراتين.
من ناحية أخرى، خسر منتخبنا الوطني أمام رديف منتخب قطر بفارق هدف 23-24، في المباراة الودية التي جرت بين المنتخبين بالدوحة، قبل أن يدشن منتخبنا مشواره في تصفيات آسيا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، والتي تنطلق الأربعاء وتستمر إلى 28 أكتوبر الجاري، وستكون أولى مباريات منتخبنا أمام كوريا الجنوبية ضمن المجموعة الأولى.

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