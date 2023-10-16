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الرياضة

تعديل انطلاقة دوري أقوياء اليد

مواجهة الشارقة وشباب الأهلي بين المؤجلات (الاتحاد)
17 أكتوبر 2023 02:17

رضا سليم (دبي) 

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قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة داوود محمد المليح، إجراء تعديل على جدول مباريات الدور التمهيدي لمسابقة الدوري العام للرجال، ليشمل هذا التعديل تغيير تواريخ إقامة الجولات من الأولى إلى الحادية عشرة، وكذلك تأجيل مباريات نادي الشارقة في الجولات الأولى والثانية والثالثة.
جاء القرار بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد بتحديد الأسبوع الدولي للمنتخبات خلال الفترة من 30 أكتوبر الجاري إلى 5 نوفمبر المقبل، والتحاق اللاعبين المحترفين بمنتخباتهم، بالإضافة إلى مشاركة فريق الشارقة في البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري (تصفيات بطولة السوبر جلوب بالسعودية)، التي من المقرر أن تقام في الكويت خلال الفترة من 17 - 27 نوفمبر المقبل. 
وينطلق الدوري طبقاً للمواعيد الجديدة يوم 10 نوفمبر المقبل، بدلاً من 7 نوفمبر، بمواجهة الوصل مع العين بصالة «الإمبراطور» ومليحة مع النصر بصالة مليحة وتستكمل الجولة يوم 11 نوفمبر بمواجهة شباب الأهلي مع دبا الحصن، فيما تأجلت 3 مواجهات الشارقة في أول 3 أسابيع من المسابقة، الأولى مع الجزيرة لتقام يوم 19 ديسمبر، والثانية أمام شباب الأهلي وتقام يوم 6 فبراير، والثالثة أمام دبا الحصن وتقام يوم 13 فبراير 2024، على أن يسدل الستار على المسابقة يوم 27 أبريل 2024.

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