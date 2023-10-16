إقبال كبير على المشاركة في بطولة «أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة للنسخة الـ15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إغلاق باب التسجيل للمشاركة في البطولة الأبرز والأهم على أجندة الجو جيتسو العالمية.

وأكّدت اللجنة نمو معدلات التسجيل في النسخة الحالية بنسبة 35% مقارنة بنسخة العام الماضي، لافتة إلى أن أعداد اللاعبين المسجلين فاقت القدرة الاستيعابية للبطولة، ووجود 30% منهم على قائمة الانتظار، قبل أسبوعين من انطلاق منافسات البطولة بفئاتها التي تتضمن الأطفال والبراعم والناشئين والشباب والهواة والأساتذة والمحترفين في الفترة من 1 إلى 10 نوفمبر المقبل في مبادلة أرينا - أبوظبي.

وتتمتع هذه البطولة بشهرة عالمية واسعة، جعلت منها منصةً دولية ومثالية لتمكين جميع الرياضيين من تحقيق طموحاتهم في عالم الجو جيتسو، حيث تعتبر اليوم أكبر وأهم فعاليات الجو جيتسو وأكثرها تميزاً على الأجندة العالمية للرياضة، كما تؤكد موقعها كمحطة عالمية أساسية ونقطة انطلاق للاعبين المحليين والمحترفين نحو التتويج بأغلى الألقاب على مستوى العالم.

وتكتسب البطولة أهمية بالغة، حيث تحظى بأولوية قصوى بالنسبة لنخبة لاعبي العالم المحترفين كونها تمنح الفائزين بالمركز الأول 4000 نقطة في التصنيف السنوي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو AJP، بما يجعلها محطة أساسية في تحديد المتنافسين للفوز بجائزة أبوظبي العالمية للجو جيتسو.

وتشهد النسخة الـ15 من بطولة أبوظبي العالمية، مشاركة مجموعة من أبرز الأسماء العالمية من فئة المحترفين أمثال اللاعبات جابرييلي بيسانها (حزام بني/ أسود) وزن 95 كجم، وإنجريد سوزا (حزام بني/ أسود) وزن 70 كجم، وجوليا ألفيس (حزام بني/ أسود) وزن 62 كجم، واللاعبين لوكاس بروتاسيو (حزام أسود) وزن 77 كجم، وميران ألفيس (حزام أسود) وزن 62 كجم.

ويقول محمد حسين المرزوقي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الجو جيتسو، مدير البطولة: «يأتي إغلاق باب المشاركة في النسخة الـ15 من بطولة أبوظبي العالمية، بعد استكمال الأعداد المستهدفة التي حددتها اللجنة المنظمة للبطولة في فئاتها المختلفة، مع التأكيد على أن طلبات المشاركة لا تزال تتوالى وبوتيرة مرتفعة، حيث سيتم التعامل مع تلك الطلبات بشكل منفصل وبالنظر إلى مجموعة من العوامل التي من أهمها التصنيف العام للاعبين».

وأضاف المرزوقي: «يعكس النمو الملحوظ في معدلات التسجيل في النسخة الـ(15) من البطولة، حرص اللاعبين من جميع دول العالم، لا سيما المصنفين الأوائل منهم على المشاركة في هذا الحدث الأكبر على أجندة الرياضة، ورغبتهم في المنافسة بقوة على جائزة أبوظبي العالمية للجو جيتسو، التي تأتي تتويجاً لأدائهم خلال الموسم الرياضي».

وسيتوافد اللاعبون المشاركون من مختلف دول العالم، ويأتي في الطليعة اللاعبون القادمون من كازاخستان والذين يصل عددهم إلى 806 لاعبين، يليهم أبطال البرازيل المشاركون بـ397 لاعباً ولاعبة، وروسيا بـ300 لاعب ولاعبة.