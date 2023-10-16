منصور بن محمد: دبي تواصل ترسيخ موقعها المرموق على خريطة الرياضة العالمية

دبي (وام)

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أن دبي مستمرة في تعزيز مكانتها المرموقة على خريطة الرياضة العالمية، كوجهة نموذجية لاستضافة وتنظيم الأحداث والفعاليات والبطولات الرياضية الكبرى في مختلف الألعاب الرياضية على مدار العام، بما يسهم في إثراء المشهد الرياضي المزدهر في الإمارة، استناداً إلى ما تتمتع به من عوامل ومقومات النجاح والتميز، سواء من ناحية البنية التحتية المتطورة والمرافق الرياضية والسياحية والخدمية المتميزة والملاعب عالمية المستوى.

وأشار سموه إلى أن جودة الحياة في دبي بصورة عامة وبيئتها المدعومة بكل مقومات الجذب، تمنحان عشاق مختلف الألعاب الرياضية، من داخل الدولة وخارجها، فرصة متابعة أهم فرقها ونجومها، فضلاً عن أثر ذلك في استقطاب الشركاء العالميين الذين يثقون بقدرة أبناء الإمارات على تنظيم أهم وأنجح الأحداث الرياضية الكبرى ضمن مسابقات تستقطب أعداداً كبيرة من الزوار ومتابعي الفعاليات الكبرى التي تجمع نخبة الرياضيين والمنتخبات من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه لاجتماع مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي الذي عقد في مقر المجلس، بحضور معالي مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، ومعالي مريم الحمادي، عضو مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس. وخلال اللقاء، قال سمو الشيخ منصور بن محمد: «إن تنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم الشاطئية في دبي، فبراير المقبل للمرة الثانية في تاريخ البطولة، بعد الاستضافة الناجحة للبطولة في عام 2009، يؤكد ثقة الاتحاد الدولي (الفيفا) بقدرات أبناء الإمارات، في تنظيم نسخة رائعة وتاريخية للبطولة، كما أن ترحيب ممثلي المنتخبات المشاركة في البطولة والذي لمسناه من خلال حضورهم فعالياتها التمهيدية وقرعة المنافسات، مؤشرات تؤكد مكانة دبي في قلب الحراك الرياضي العالمي، وحرص مختلف الرياضيين في الألعاب كافة على الحضور والتنافس بين جمهور كبير من جالياتهم التي تعيش في الدولة بسعادة، كذلك، تعود إلى دبي أشهر وأغلى البطولات البحرية، وهي جولة الجائزة الكبرى للإبحار SailGP، حيث تقام قبالة سواحل دبي الجولة السادسة من البطولة العالمية، وذلك للعام الثاني على التوالي، بعد النجاح الكبير الذي حققته البطولة في العام الماضي، وستكون عودة البطولة مقرونة باسم عالمي جديد، وهو سباق جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار، وتُقام منافساتها في ميناء راشد أقدم موانئ دبي 9 و10 ديسمبر المقبل».