«أبوظبي ماسترز الدولية» للريشة الطائرة تنطلق اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم، النسخة الأولى من بطولة «أبوظبي ماسترز» للريشة الطائرة، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، وتستمر منافساتها حتى يوم 22 أكتوبر الجاري، برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش وبمشاركة 232 لاعباً ولاعبة من 48 دولة، من بينهم نخبة من أفضل 50 لاعباً في العالم، ويبلغ قيمة جوائزها 120 ألف دولار.

واستكملت اللجنة المنظمة كافة الترتيبات والاستعدادات لانطلاقة هذا الحدث الكبير الذي يقام للمرة الأولى في العاصمة أبوظبي، وسيكون حافلاً بالإثارة والمنافسات القوية على مدار 6 أيام في 5 فئات مختلفة تضم فردي الرجال، فردي السيدات، زوجي الرجال، زوجي السيدات والزوجي المختلط.

وأكدت نورة الجسمي رئيس اتحاد الريشة الطائرة، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، أن الحدث يعدّ فرصة ثمينة لاستقطاب المزيد من المواهب والاحتكاك مع نخبة اللاعبين في العالم، موضحة أن إقامة بطولة بهذا الحجم يعكس الرؤية المشتركة للاتحاد ومجلس أبوظبي الرياضي في تطوير اللعبة ونشرها في إمارات الدولة كافة.