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الرياضة

«الأولمبية الخليجية» تعتمد مقترح الإمارات بتدشين «المنصة الإلكترونية»

راشد بن حميد يترأس وفد الإمارات (الاتحاد)
17 أكتوبر 2023 02:17

دبي (الاتحاد)

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اعتمد اجتماع رؤساء اللجان الأولمبية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إقامة دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها الإمارات في أبريل المقبل، على أن يتم رفع المقترح النهائي بالأجندة الزمنية وبرنامج مسابقات الألعاب الرياضية لاحقاً إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون للاعتماد النهائي.
وترأس الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وفد الإمارات المشارك في الاجتماع، يرافقه فارس المطوع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، وهم اللواء الدكتور محمد المر، وناصر التميمي، وأمل بوشلاخ، إضافة إلى محمد بن درويش، المدير التنفيذي للجنة.
وشهد الاجتماع إقرار مشروع المنصة الإلكترونية الموحدة لرياضة المرأة الخليجية، والذي اقترحته الإمارات، والمتعلقة بالعنصر النسائي والمدرجة ضمن دورات الألعاب الرياضية المجمعة.

اللجان الأولمبية الخليجية
دول الخليج العربي
دورة الألعاب الخليجية
الإمارات
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