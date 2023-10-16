محمد الشرقي يلتقي فريق «الفجيرة للفنون القتالية»

الفجيرة (وام)

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية تشجيع اللاعبين في مختلف الألعاب الرياضية، على المشاركة في المنافسات الإقليمية والدولية، وتحقيق مراكز متقدمة، وتعزيز حضور الإمارات عامة، وإمارة الفجيرة خاصة، على الخريطة الرياضية الدولية. جاء ذلك خلال لقاء سموّه، في مكتبه بالديوان الأميري، فريق الفجيرة للفنون القتالية، بمناسبة حصوله على المركز الأول في النسخة الأولى لبطولة الأندية العربية للتايكواندو للناشئين في القاهرة، وستّ ميداليات.

ونوّه سموّه، إلى اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للحركة الرياضية في الإمارة، وتوجيهات سموّه بتشجيع الرياضيين، في مجال الألعاب القتالية، خاصة على المنافسة في المحافل الدولية، والتميز فيها، بهدف دعم القطاع الرياضي في الدولة، وتحقيق توجّهات الدولة ومؤشراتها التنافسية في هذا المجال. وهنّأ سموه إدارة نادي الفجيرة للفنون القتالية فوزه بالمركز الأول، واللاعبين الفائزين على إحرازهم ميداليتين ذهبيتين وأربع فضيات في منافسات البطولة، داعياً إياهم إلى مواصلة التدريب والجهد نحو المزيد من الإنجازات على منصات التتويج الرياضية العالمية.