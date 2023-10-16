«الأبيض» يرفع شعار «تعزيز المكاسب» أمام لبنان

معتز الشامي (دبي)

يخوض منتخبنا الأول لكرة القدم مباراة ودية دولية أمام نظيره اللبناني في الثامنة من مساء اليوم، على استاد آل مكتوم بدبي، في ختام معسكره الداخلي بدبي، والذي كان دخله 9 أكتوبر الجاري، وشهد خوض مواجهة ودية دولية أولى أمام شقيقه الكويتي الخميس الماضي وفاز فيها «الأبيض» 1-0.

وشهدت مباراة منتخبنا أمام «الأزرق»، تقديم مستوى متوسط في المجمل، ولكن منتخبنا نجح في تحقيق الفوز ليواصل نغمة الانتصارات، تحت قيادة البرتغالي لويس بينتو، الذي قاد المنتخب لفوز برباعية ودياً، أمام منتخب كوستاريكا في سبتمبر الماضي بمعسكر كرواتيا.

ويرفع «الأبيض» شعار تعزيز المكاسب وتصحيح السلبيات الفنية، التي ظهرت أمام منتخب الكويت في التجربة الأولى بمعسكره الحالي بدبي، لاسيما إضاعة الفرصة السهلة أمام المرمى، فضلاً عن الارتباك الدفاعي في التمركز والتحرك للاعبي الوسط والدفاع.

ويلعب منتخبنا في المجموعة الثامنة التي تضم منتخبات البحرين والفائز من مباراتي اليمن وسريلانكا ونيبال ولاوس، لتكون البداية الرسمية لمشوار التصفيات، والتي سيعقبها تحضير المنتخب وتجهيزه للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2023، التي تستضيفها قطر في يناير من العام المقبل.

ووفق تلك الاستحقاقات، يحتاج «الأبيض» لتجربة أكبر عدد من اللاعبين، للوصول بالمنتخب للفورمة المطلوبة.

وكان «الأبيض» استدعى 28 لاعباً للتجمع الجاري، بهدف منحهم الفرصة كاملة، حيث أشرك بينتو 17 لاعباً أمام الكويت، ويسعى خلال التجربة المرتقبة مساء اليوم، إلى منح الفرصة لباقي عناصر المنتخب الوطني وذلك خلال شوطي المباراة.

وشدد بينتو مدرب المنتخب على اللاعبين خلال التدريب الأخير للمنتخب، بضرورة الأداء بجدية وقوة، فضلاً عن استغلال الفرص، وعدم التسرع أمام المرمى، ويتوقع أن يعود ليما لشغل مركز الجناح الأيمن بالتبادل مع علي صالح، بينما قد يمنح ليما راحة، على أن يكون علي مبخوت بديلاً.

وعلى الجانب الآخر، حرص الجهاز الفني للمنتخب على علاج بعض السلبيات الدفاعية في عدم التمركز الجيد للمدافعين، وهو ما يتوقع أن يعيد للمنتخب ثباته الدفاعي أمام الهجوم اللبناني خلال التجربة المرتقبة مساء اليوم.

تصحيح السلبيات

شهدت التدريبات الأخيرة تركيز الجهاز الفني على تصحيح السلبيات، والسعي لتعزيز التجانس والتفاهم بين اللاعبين، حيث يشهد التجمع الحالي استدعاء 8 عناصر من قائمة المنتخب الأولمبي، في ظل تنفيذ الجهاز الفني خطة إحلال وتجديد على لاعبي المنتخب، والدفع بعناصر قادرة على تقديم أفضل أداء للمنتخب الوطني الذي يستعد لخوض غمار التصفيات الآسيوية المشتركة، المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، والتي تنطلق رسمياً يوم 16 نوفمبر المقبل.