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الرياضة

ماني يحسم صراع «الأسود»!

ماني يحسم صراع «الأسود»!
17 أكتوبر 2023 07:58

لنس (أ ف ب) 

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قاد مهاجم النصر السعودي ساديو ماني منتخب بلاده السنغال، إلى الفوز على الكاميرون 1-0 في مدينة لنس الفرنسية، في مباراة دولية ودية في كرة القدم، ضمن استعداداتهما لتصفيات كأس العالم 2026، ونهائيات أمم أفريقيا في كوت ديفوار مطلع العام المقبل.
وسجل القائد ماني هدف المباراة الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 35، إثر خطأ بحق مدافع الهلال السعودي خاليدو كوليبالي داخل المنطقة من مدافع الرائد السعودي عمر جونزاليز.
وتستعد السنغال، بطلة القارة السمراء، والكاميرون الى نهائيات كأس الأمم الأفريقية مطلع العام المقبل في كوت ديفوار، حيث أوقعتهما القرعة في مجموعة واحدة هي الثالثة إلى جانب غينيا وغامبيا.
وتخوض كل من السنغال والكاميرون مباراتين قبل العرس القاري، وستكونان في التصفيات المؤهلة إلى «مونديال 2026» في نوفمبر المقبل، حيث تلتقي الأولى مع جنوب السودان وتوجو، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضاً جمهورية الكونغو الديموقراطية وموريتانيا والسودان، فيما تلتقي الثانية مع موريشيوس وليبيا، ضمن المجموعة الرابعة التي تضم الرأس الأخضر وأنجولا وإسواتيني.

النصر السعودي
ساديو ماني
السنغال
الكاميرون
كوت ديفوار
أمم أفريقيا
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