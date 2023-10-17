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الرياضة

أوسيمين يغيب 6 أسابيع

أوسيمين يغيب 6 أسابيع
17 أكتوبر 2023 08:30

نابولي (رويترز)

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 أعلن نابولي حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، تعرض مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمين لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية، أثناء مشاركته مع منتخب بلاده.
وخرج اللاعب «24 عاماً» مصاباً، بعد مرور ساعة من مباراة نيجيريا والسعودية الودية التي انتهت بالتعادل 2-2 يوم الجمعة الماضي.
ولم يحدد نابولي موعداً لعودة أوسيمين، لكن شبكة سكاي سبورتس إيطاليا، قالت إن مثل هذه الإصابة تتطلب عادة فترة تعافي تتراوح ما بين أربعة وستة أسابيع.
ومن المرجح أن يغيب أوسيمين عن العديد من المباريات، بما فيها مباراة نابولي أمام مضيفه فيرونا يوم السبت المقبل، ومباراة أونيون برلين في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 24 أكتوبر، ومواجهة ميلان متصدر الدوري الإيطالي، بعدها بخمسة أيام.
ويحتل نابولي المركز الخامس في الدوري الإيطالي، ويتصدر أوسيمين قائمة هدافي الفريق برصيد ستة أهداف في الدوري المحلي هذا الموسم. 

نيجيريا
السعودية
نابولي
الدوري الإيطالي
فيكتور أوسيمين
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