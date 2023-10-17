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الرياضة

مبابي.. أجب على هذا السؤال؟

مبابي.. أجب على هذا السؤال؟
17 أكتوبر 2023 08:47

أنور إبراهيم (القاهرة)

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لا يزال مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي يثير جدلاً شديداً، في الآونة الأخيرة، إذ أن موقفه يبدو غامضاً، فيما يتعلق بالبقاء مع ناديه الفرنسي باريس سان جيرمان، بعد انتهاء عقده في «صيف 2024»، أو رحيله إلى ريال مدريد الإسباني، أو أي نادٍ آخر.
والشيء المؤكد أن بطل العالم المتوج بمونديال «روسيا 2018»، من حقه أن يبقى أو يرحل «مجاناً» بنهاية عقده، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل تتركه إدارة سان جيرمان يرحل من دون مقابل؟، والإجابة جاءت من داخل النادي الفرنسي الذي يطالب مبابي بضرورة الرد على هذا السؤال، هذا الأسبوع على أقصى تقدير.
وذكرت مصادر صحفية فرنسية مطلعة، أن هناك غموضاً شديداً، بشأن مستقبل هداف «مونديال 2022»، ولا أحد يعرف داخل «حديقة الأمراء» ما يفكرفيه «فتى بوندي المدلل» أو ينويه، بعد هذا الموسم الأخير في عقده.
واستبعدت المصادر نفسها وجود مفاوضات بين الجانبين، خلال الأسابيع الأخيرة، لأنه لو حدث ذلك لكانت الصحافة الفرنسية أول من تعرف، من خلال مصادرها وثيقة الصلة بالنادي «الباريسي»، ولهذا لا يتوقع الكثيرون، وجود المفاوضات من الأصل.
وأضافت المصادر نفسها أن سان جيرمان لا ينوي ترك الأمور تمضي «غامضة» في هذا الملف الساخن، وإنما تريد أن تُحسم اليوم قبل الغد، لأن النادي لا يريد أن يخسر أهم لاعب عنده مجاناً بنهاية الموسم، ولهذا تُمارس الضغوط الوإغراءات على اللاعب من كل جانب، المدير الفني الإسباني لويس إنريكي وبعض اللاعبين، ومن قبلهما بعض أعضاء مجلس إدارة النادي، من أجل إقناعه بالتجديد.
وأفادت الأنباء التي نشرتها صحيفة «سبورت» الإسبانية، أن سان جيرمان متمسك ببقاء مبابي ضمن صفوفه، ولا يريد بأي حال من الأحوال السماح له بالرحيل مجاناً، ولهذا كشفت الصحيفة النقاب عن أن سان جيرمان يريد أن يفرض «إنذاراً أخيراً» على أفضل هدافيه، ولهذا يقترح عليه هذا الأسبوع عرضاً أخيراً لتجديد عقده حتى «صيف 2025»، ويطالبه بضرورة الرد في نفس الأسبوع، وإذا لم يقبل مبابي هذا العرض، فإن الأمور ستكون مفتوحة على جميع الاحتمالات والسيناريوهات، ومن بينها «تجميده»، وإن كان من المستبعد رحيله في «الميركاتو» الشتوي المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن مبابي رابع الهدافين التاريخيين لمنتخب «الديوك»، صام عن التهديف مع ناديه في آخر 4 مباريات، رغم أنه سجل 8 أهداف في 9 مباريات بالدوري الفرنسي «ليج آن» هذا الموسم، وفك عقدة عدم التسجيل، بثنائية رائعة سجلها مع منتخب بلاده في الأسبوع المنتهي أمام هولندا في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024».

 

فرنسا
باريس سان جيرمان
الدوري الفرنسي
كيليان مبابي
لويس إنريكي
ريال مدريد
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