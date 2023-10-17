أنشيلوتي: أعرف «قفص الاتهام»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



أصبح الفرنسي رودي جارسيا «59 عاماً» المدير الفني لنابولي الإيطالي، في موقف لا يحسد عليه، وبات يقف على «أرض هشة»، بسبب سوء النتائج، ما لم تسعفه المباريات المقبلة، في إصلاح وضع الفريق، في ترتيب أندية الدوري «الكالشيو»، وأيضاً في دوري الأبطال.

وبينما يعيش جارسيا «الأجواء المضطربة»، انبرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني، للدفاع عنه ودعمه ومساندته في «المحنة».

وذكرت مصادر صحفية إيطالية، أنه لكي يسيطر جارسيا على «الوضع السلبي»، يتعين عليه، ليس فقط تخفيف حدة التوتر داخل «غرفة الملابس»، وإنما أيضاً إيجاد التكتيك الذي يتناسب مع إمكانيات لاعبي الفريق، بحيث يعيده إلى طريق الانتصارات والتألق.

ويدرك أنشيلوتي جيداً معنى أن يكون المرء في «قفص الاتهام»، إذ سبق أن تم استبعاده هو شخصياً قبل أربعة مواسم من تدريب نابولي، رغم تأهل الفريق إلى دور الـ 16 لدوري الأبطال «الشامبيونزليج».

ولهذا أعرب عن تضامنه مع جارسيا، وقال إنه يستحق المزيد من الوقت، حتى يستطيع أن ينفذ أفكاره ورؤاه، ويقود الفريق من جديد إلى المنافسة على «الكالشيو».

وأضاف أنشيلوتي: جارسيا يعاني من نفس الصعوبات التي يعاني منها كل المدربين، وملخصها، إذ لم تفز تصدر الإدارة قراراً بإقالتك.

وشدد أنشيلوتي على حقيقة أن جارسيا مدرب كفء وجاد ومحترف، ونجح من قبل في إيطاليا مع روما، وسيكون قادراً على قيادة نابولي إلى المنافسة من جديد في كل البطولات.

وذكر موقع جول العالمي، أنه رغم دعم ومساندة أنشيلوتي لرودي جارسيا، إلا أن الأخير لا يملك هامشاً كبيراً للمناورة، وإن كانت فترة التوقف بمناسبة مباريات «الأجندة الدولية» أنقذته مؤقتاً، وهي فرصة ذهبية أيضاً لإصلاح الموقف، غير أن شكوك الجماهير ما زالت كبيرة، فيما يتعلق بإمكانية العودة للمنافسة.

وقال الموقع إن الأداء السيئ للفريق، وانتقادات اللاعبين، وبوجه خاص فيكتور أوسيمين نجم الفريق وهدافه، تسببا في توتر الموقف داخل النادي، كما أن إحباط اللاعبين تجاه الخيارات التكتيكية لجارسيا، أوجد جواً مسموماً داخل «غرفة الملابس».

واعترف الموقع بأن «خلاص» جارسيا قد لا يأتي، إلا من خلال المباريات المقبلة التي يخوضها الفريق في «الكالشيو» أو «الأبطال»، فإذا حقق خلالها نتائج طيبة، يواصل المسيرة مع نابولي، أما إذا استمرت النتائج السلبية، يكون مهدداً بالإقالة.

ويلعب نابولي يوم السبت المقبل أمام فيرونا في الدوري، ويواجه يونيون برلين الألماني 24 أكتوبر، في دور المجموعات بدوري الأبطال، ليعود بعدها لمواجهة إيه سي ميلان 29 أكتوبر في الدوري.

واختتم الموقع تقريره بقوله: بخلاف مشاكل جارسيا مع الفريق، فإنه يواجه أيضاً رئيس نادي أوريليو دي لورنتيس، متردداً وحائراً بين مساندته ودعمه، وبين الشك والارتياب في قدراته الفنية.