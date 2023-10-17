اختتام «الجولة السادسة» من «بادل الهواة» في أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)



اختتمت منافسات الجولة السادسة من بطولة المشرق للبادل، سلسلة المنافسات المجتمعية المخصصة للهواة، وذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع في أبوظبي، ونظّم الفعالية اتحاد البادل تنس، الذي يتولى إدارة فعاليات العبة، في جميع أنحاء الدولة، فيما شهدت المنافسات مشاركة كبيرة تعكس الشعبية المتزايدة لهذه الرياضة على مستوى العاصمة.

وأُقيمت البطولة بين 13 و15 أكتوبر الجاري، في منتجع الفرسان الرياضي الدولي، وضمت منافسات قوية في فئة UAEPA 10 للرجال، واختتمت البطولة فعالياتها بمباراة نهائية مشوقة، حيث حقق حمد الحوسني وهاني السعدي الفوز 2-0 على ناصر الكتبي وراشد الحمادي، وحصل الفائزان بالمركز الأول على 4 آلاف درهم،، فيما حصل صاحبا المركز الثاني على 3 آلاف درهم، والثالث والرابع على ألف درهم.

وأشار عيسى شريف المرزوقي، المدير المالي في اتحاد البادل تنس، إلى النجاح الذي حققته الفعالية في أبوظبي، وقال: «يمثل نجاح الجولة السادسة من بطولة المشرق للبادل في أبوظبي، دليلاً على الاهتمام المتنامي بهذه الرياضة، وظهور مواهب متميزة في الإمارات، ويسعدنا أن نشهد انتشار الرياضة في العاصمة أبوظبي، ونتطلع إلى تعزيز نموها بشكل أكبر في المستقبل».

وأضاف: «يعكس النجاح الكبير الذي حققته الجولة السادسة في أبوظبي، مدى التزامنا بتعزيز انتشار البادل في جميع أنحاء الدولة، ونؤكد التزامنا بتعزيز العمل لتحويل البادل إلى رياضة شعبية، ودعم عشاقها من مختلف الخلفيات الثقافية لمساعدتهم على الاستمتاع بشغفهم المشترك، كما يساعدنا نجاح الفعاليات المتعلقة بهذه الرياضة على الاقتراب أكثر من رؤيتنا المتمثلة بجعل البادل في متناول الجميع، ونتطلع إلى اتخاذ المزيد من الخطوات الفعلية بهذا الخصوص في المستقبل القريب».

وتأتي استضافة أبوظبي للفعالية الرياضية بعد النجاح الكبير الذي حققته الجولات السابقة التي أقيمت في دبي والشارقة وعجمان.