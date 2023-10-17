1719 لاعباً ولاعبة في بطولات أبوظبي للجودو

أبوظبي (الاتحاد)



ارتفع عدد المشاركين في بطولات أبوظبي العالمية للجودو، المقامة تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، إلى 1719 لاعباً ولاعبة، من 104 دول من مختلف قارات العالم، من بينها 13 دولة عربية، استعداداً للمشاركة في البطولات الثلاث، التي تقام من 24 أكتوبر الحالي، إلى 3 نوفمبر المقبل، وينظمها اتحاد الجودو بإشراف الاتحاد الدولي، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، ومساهمة العديد من الجهات الأخرى والمتطوعين.

وضمت قائمة المنتخبات المشاركة في بطولة أبوظبي جراند سلام الكبرى للجودو الرئيسية التي تقام اعتباراً من الثلاثاء المقبل بصالة «مبادلة أرينا»، في مدينة زايد الرياضية 83 دولة، من بينها 11 دولة عربية، ممثلة في منتخبات البحرين، السعودية، قطر، الكويت، مصر، الأردن، المغرب، تونس لبنان، جيبوتي، والإمارات مستضيفه البطولة، بينما تشارك الجزائر، سوريا في بطولة المحاربين القدامى التي تضم 961 لاعباً ولاعبة، من 62 دولة.

وتقام منافساتها بصالة جامعة السوربون في أبوظبي، في ختام تلك البطولات، فيما تشارك الإمارات ممثلاً وحيداً للعرب في بطولة الكاتا التي تضم 282 لاعباً ولاعبة، من 33 دولة، وتقام بصالة جامعة السوربون أيضاً.

وثمن ناصر التميمي، أمين السر العام، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، مدير البطولة، متابعة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، سفير الاتحاد الدولي للجودو للصداقة والسلام والإنسانية، رئيس اللجنة العليا المنظمة اليومية، لكافة التحضيرات المكثفة، استعداداً للبطولات المقبلة، حيث يتم استلام صالة «مبادلة أرينا» يوم السبت المقبل، من أجل تجهيزها، لانطلاقة بطولة الجراند سلام الرئيسية، بجانب مراسم القرعة.

ويبدأ منتخبنا الأول اليوم تدريباته التكتيكية المنفصلة بمعسكره التدريبي في جورجيا، قبل عودته إلى الدولة يوم الجمعة المقبل، قبل خوض التحدي العالمي، وينضم في معسكر أبوظبي 5 لاعبين يواصلون تدريباتهم اليومية في أنديتهم، من بينهم 3 صاعدين يشاركون للكرة الأولى، وهم زايد النقبي، وخالد خميس، وعلي اليماحي، بجانب خليفة الحوسني سعيد النقبي.