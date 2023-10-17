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الرياضة

بافون يكسر «نحس مدريد»!

بافون يكسر «نحس مدريد»!
17 أكتوبر 2023 12:30

دبي (الاتحاد)
توج الفرنسي ماثيو بافون بلقب بطولة إسبانيا المفتوحة للجولف، التي أقيمت في مدريد، ليكسر النحس الذي لازمه هناك، بعدما سبق أن حل وصيفاً في 3 مناسبات مختلفة بين جولتي التحدي وجولة دي بي ورلد آخرها نسخة العام الماضي، ويرفع أول ألقابه في جولة دي بي ورلد، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي».
تفوق الفرنسي في العاصمة الإسبانية مدريد، وحقق 23 ضربة تحت المعدل، ليحصد اللقب والأهم كسب 710 نقاط جعلته يتقدم 45 خطوة نحو المركز الـ 20 في الترتيب العالمي للموسم الصادر لهذا الأسبوع لـ «السباق إلى دبي»، بالشراكة مع رولكس وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بعدما رفع رصيده إلى 1.424 نقطة.
وبهذا التقدم الكبير سيكون بافون من أقوى المرشحين للتواجد في الختام الكبير لموسم الجولة، حيث يتأهل أفضل 50 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي»، إلى بطولة جولة دي بي ورلد التي تقام الشهر المقبل في عقارات جميرا للجولف الشهر المقبل، مع احتضان الإمارات ودبي المشهد الختامي مرة أخرى هذا العام، حيث يتنافس نجوم رياضة الجولف على مدار الموسم في 43 بطولة تقام في 25 دولة مختلفة، تمهيداً لحسم هوية بطل الموسم في دبي سنوياً.
وانهمرت دموع بافون بعد الفوز، وهو الذي يمتلك أصولاً إسبانية، حيث إن جده الراحل كان من مواليد مدينة مدريد، وقال: «أعتقد أنه كان سيشعر بالفخر بما حققته، جزء من قلبي كان دائماً هنا في إسبانيا بسبب جدي، فكرت فيه كثيراً خلال تواجدي في الملعب وكان من الصعب علي أن أحبس دموعي، لكن الآن بعد الفوز بإمكاني أن أطلقها».
ولا يزال الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي حامل اللقب يتواجد في صدارة ترتيب «السباق إلى دبي» برصيد 5.164 نقطة، يليه الإسباني جون رام برصيد 3.081 نقطة، وقد أكد كلاهما المشاركة في بطولة جولة دي بي ورلد، في مشهد تنافسي مرتقب بين النجمين العالميين خلال الفترة من 16 إلى 19 نوفمبر المقبل.
وسبق أن انطلق الموسم من دولة الإمارات، بعدما احتضنت أيضاً بطولات «هيرو كاب» في نادي أبوظبي للجولف، وبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف في نادي ياس لينكس، وبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في نادي الإمارات للجولف، وبطولة رأس الخيمة في نادي الحمرا للجولف.

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