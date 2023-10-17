منتخب اليد يواجه كوريا في افتتاح «تصفيات الأولمبياد»





رضا سليم (دبي)



يواجه منتخب كرة اليد نظيره الكوري الجنوبي، الأربعاء، في افتتاح مشوارهما ضمن المجموعة الأولى، لتصفيات آسيا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، والتي تقام بالدوحة إلى 28 أكتوبر الجاري، وتضم معهما أيضاً قطر والسعودية والهند والصين، فيما يلعب مباراته الثانية 19 أكتوبر أمام الصين، ويحصل على راحة، ويعود للقاء قطر 21 أكتوبر، والسعودية 22 أكتوبر، والهند 24 أكتوبر، مع نهاية الدور الأول، فيما تضم المجموعة الثانية البحرين، وإيران، والكويت، واليابان، وكازاخستان.

وتعد مواجهة كوريا أول مباراة رسمية يخوضها منتخبنا، منذ آخر لقاء في 31 مايو 2022 أمام السعودية، في دورة الألعاب الخليجية بالكويت، وانتهت لمصلحة «أبيض اليد» 30-27، وهو ما يعني أن المنتخب يعود إلى المباريات الرسمية بعد 505 أيام.

يذكر أن آخر مواجهة بين المنتخبين، تعود إلى البطولة الآسيوية الثامنة عشر للرجال، والتي أقيمت بمدينة سوان الكورية 20 يناير 2018، وانتهت بفوز «الكوري» 21-20.

استعد منتخبنا للتصفيات، من خلال تجمعات داخلية منذ 21 سبتمبر الماضي، وخاض «وديتين» مع عُمان، خسر الأولى، وفاز في الثانية، ولعب «الودية الثالثة» مع «رديف قطر»، بعد وصول المنتخب إلى الدوحة، وخسرها بفارق هدف.

واختار الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الفرنسي برستوفاك، 18 لاعباً في القائمة النهائية، هم محمد إسماعيل، وسالم النعيمي، وعادل محمد، وأحمد هلال، وسعود سليمان، وإبراهيم البلوشي، ومبارك عبدالله، ومرزوق أحمد، وراشد سعيد مبارك، وإبراهيم القرص، وطارق شاهين، وعبد الله خميس، وصلاح المرزوقي، وسيف الأنصاري، وصالح الهاجري، وهلال الضو، وراشد محمدي، ومحمد البلوشي.

وأكد ناصر الحمادي أمين عام الاتحاد رئيس البعثة، أن جميع اللاعبين يتدربون بمعنويات عالية، وينتظرون «ضربة البداية» أمام كوريا.

وقال: نأمل أن تكون المباراة الأولى «مبشرة» لنا، في تقديم مستوى طيب في البطولة، والاستفادة الفنية القصوى من المشاركة، خاصة أن المنتخب يستعد للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ21 بالبحرين، المؤهلة إلى كأس العالم 2025، في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

وأضاف أن المنتخب يتدرب منذ 3 أيام بملاعب البطولة بالدوحة، ولعب «ودية» مع «رديف قطر»، وقبل السفر خاض تجربتين مع عُمان، وبشكل عام مستوى المنتخب في تصاعد مستمر، بالمجموعة التي اختارها المدرب.