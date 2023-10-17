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الرياضة

العصيمي وعمدة هانجتشو يفتتحان قرية «الألعاب البارالمبية»

العصيمي وعمدة هانجتشو يفتتحان قرية «الألعاب البارالمبية»
17 أكتوبر 2023 12:30

 
هانجتشو (الاتحاد)

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افتتح ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، وياو قاو يوان عمدة هانجتشو، قرية الألعاب البارالمبية الآسيوية، في حفل استقبال رسمي، حيث بدأت طلائع الوفود المشاركة في الحدث الوصول إلى القرية تباعاً، تمهيداً لخوض التحدي القاري الذي يشارك فيه أكثر من 3 آلاف لاعب ولاعبة من 44 دولة، يتنافسون في 22 لعبة.
وتفقد العصيمي وياو مرافق قرية اللاعبين المختلفة، والخدمات التي تقدمها للضيوف، وقاعات التصنيف الطبي، والطعام الكبرى، والعديد من المرافق الأخرى، واطلعا أيضاً على استعداد فرق العمل المختلفة لاستقبال الوفود، وجاهزيتها لإبراز الوجه المشرق للدولة المستضيفة.
ووجه العصيمي الشكر إلى اللجنة المنظمة لدورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، ومدينة هانجتشو، وكل فرق العمل، على إنشاء القرية الحضارية، وفق أعلى معايير الجودة، وسهولة الوصول بالتقنيات المختلفة، مؤكداً أهمية القرية البارالمبية بالنسبة للاعبين والوفود.
وقال: عندما تتوفر الراحة الكاملة، والمتمثلة في الإقامة والإعاشة والتنقل في الدورات، تتفجر طاقات اللاعبين، وتتحطم الأرقام القياسية.
وأثنى العصيمي على الجهود الكبير التي يبذلها المتطوعون، لخدمة الوفود المشاركة في الحدث المهم الذي يعتبر الأكبر والأضخم والاستثنائي في تاريخ الحركة البارالمبية القارية، قبل النسخة الجديدة لدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024».
وقال: نتطلع إلى أن تحقق «آسياد هانغتشو» الأهداف المنشودة، حتى يفجر كل لاعب طاقاته في المحفل القاري المهم، خاصة أن آسيا تواجه تحدياً جديداً في الصين، استعداداً لـ «بارالمبية باريس 2024».
وأشار العصيمي إلى أن الجميع في الصين على قدر التحدي، لإخراج دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، في أبهى صورة، وفق تطلعات اللجنة المنظمة.
وقال: أتوقع أن تقدم هانجتشو «دورة استثنائية» بمعنى الكلمة، ينعكس مردودها الفني على المنتخبات المختلفة، لخوض التحدي البارالمبي الكبير المتمثل في «باريس 2024»، خاصة أن الأبطال يسعون لحجز مقاعدهم من أجل المشاركة في أولمبياد فرنسا.

الإمارات
الصين
دورة الألعاب البارالمبية
ماجد العصيمي
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