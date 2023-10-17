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الرياضة

25 دارساً في دورة حكام الدراجات

25 دارساً في دورة حكام الدراجات
17 أكتوبر 2023 14:00

الشارقة (الاتحاد) 

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أقام اتحاد الدراجات دورة الحكام المستجدين، بمشاركة 25 دارساً، وحاضر فيها سيف سرور الحكم الدولي، على مدار 4 أيام، في مقر اتحاد الدراجات، بمضمار زايد في الشارقة، واختصت بسباقات الطريق، بينما ينظم الاتحاد دورة أخرى للحكام خاصة بسباقات المضمار والدراجات الجبلية لاحقاً.
وحضر ختام الدورة الدكتور ياسر الدوخي الأمين العام لاتحاد الدراجات، وقام بتسليم الشهادات للخريجين وتكريمهم، والتقاط الصور التذكارية.
وأكد سيف سرور، سعادته بالعدد الكبير من الحكام الجدد الذين طلبوا المشاركة في الدورة، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد نمو الوعي لدى أفراد المجتمع المهتمين بالدراجات، وأهمية المشاركة، كما أوضح التزام الدارسين بالتوقيتات الخاصة بالدورة، وهو ما جعلها تشهد نجاحاً كبيراً
وأبدى الدكتور ياسر الدوخي سعادته بالعدد الكبير من الدارسين في الدورة، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة يهدف دائماً إلى فتح المجال أمام الحكام للمشاركة، وتعلم الجديد باستمرار، خاصة أن قوانين الدراجات تتغير دائماً، ويجب التعرف عليه مباشرة.
وأضاف: هناك دورة حكام جديدة خاصة بالمضمار قريباً، إضافة إلى أخرى في الدراجات الجبلية، بعد الطلب المستمر من الحكام الجدد والراغبين في دخول المجال للتعلم، ووجودهم الدائم في السباقات، يشير إلى رغبتهم الجادة في الوجود مع حكام الاتحاد. 

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