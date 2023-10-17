8500 طالب يشاركون في «ألعاب مدارس دبي»

رضا سليم (دبي)



كشف مجلس دبي الرياضي عن تفاصيل النسخة الرابعة من «ألعاب مدارس دبي» التي تنطلق غداً «الأربعاء»، بمشاركة أكثر من 8500 طالب وطالبة، من 200 مدرسة حكومية وخاصة، يتنافسون في 23 بطولة متنوعة، وتنظمها شركة «إي أس أم»، وتستمر إلى 26 يونيو المقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تحدث خلاله أحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي، وبيبا كلارك من شركة إي أس أم المنظمة للحدث، وسيمونيدا سوبوتيتش، نائب رئيس شركة طلبات الإمارات، ومسؤولو كرة القدم والألعاب الجماعية والفردية في أندية دبي.

وتتضمن الدورة 23 بطولة هي كرة قدم، الكرة الطائرة، كرة السلة، الجمباز الإيقاعي، الجولف، منافسات رياضات أصحاب الهمم، تنس، سباحة، دراجات هوائية، كرة الريشة، كريكت داخل القاعات، كريكت في الملاعب المفتوحة، البادل، الجمباز، الشطرنج، الشطرنج عن بُعد، الألعاب الإلكترونية، القوس والسهم، ألعاب قوى، كرة الشبكة «نت بول»، الرجبي، والكاراتيه، وبطولة المعلمين.

ويستضيف مجمع حمدان الرياضي منافسات السباحة، فيما تقام مباريات السلة والريشة والألعاب الموحدة في عالم دبي للرياضة، والتنس في استاد سوق دبي الحرة للتنس، ومباريات كرة القدم في النصر، وركوب الدراجات في مدينة إكسبو دبي.

وقال أحمد سالم المهري: «يسعدنا النمو الكبير الذي تشهده الدورة ألعاب مدارس دبي، ونعلن عن جديد نسختها الرابعة، حيث تواصل استقطاب المزيد من المشاركين، مسجلة أرقاماً جديدة في عدد المدارس المشاركة والرياضيين والمنافسات الرياضية، وهذا يؤكد نجاح الحدث في بلوغ أهدافه الرياضية والمجتمعية».



وأضاف: «الدورة الرياضية الأكبر من نوعها تلعب دوراً أساسياً في تحقيق أهداف سياسة استقطاب وتطوير المواهب الرياضية التي أطلقها المجلس ترجمة لتوجهات حكومة دبي، في مجال استقطاب وتطوير المواهب في جميع التخصصات، كما أنها «المجال الرحب» لصناعة أبطال المستقبل في مختلف الرياضات، بجانب نشر ممارسة الرياضة بين طلبة المدارس من أجل حياة صحية سليمة ونشيطة، وتلعب الرياضة المدرسية دوراً محورياً في تطوير الحركة الرياضية بالدولة، بصفتها قاعدة الهرم الرياضي الصحيح، والبطولات المدرسية أولى المحطات التأسيسية، في عملية انتقاء وتطوير المواهب، قبل الانضمام إلى الأندية».

وقال: «تتيح الدورة الفرصة لأنديتنا لاختيار أفضل المواهب، وضمهم إلى الفرق في الألعاب المختلفة، كما أنها تعد نموذجاً يحتذى في التعاون والتكامل بين مجلس دبي الرياضي والقطاع الخاص في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات، وخوض هذا العدد من البطولات يسهم في اكتشاف وتطوير العديد من اللاعبين الموهوبين في مختلف الرياضات».



مرحلة جديدة



قالت بيبا كلارك: «متحمسون لبدء مرحلة جديدة يكون فيها التعاون والاستثمار أكبر في تمكين الشباب من خلال الرياضة والتنمية، مع طلبات بصفته الراعي الرئيسي، إلى جانب العديد من الشركاء الآخرين».



تشجيع الشباب



قالت سيمونيدا: «فخورون بالشراكة مع ألعاب مدارس دبي، لتشجيع الشباب، على تبني عادات إيجابية، وتتماشى المبادرة مع رؤية القيادة في الإمارات إلى تعزيز تماسك المجتمع، وتمكين أجيال المستقبل من خلال قيم الرياضة وأسلوب الحياة المتوازن».